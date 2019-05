Döbeln

Mehrere tausend Euro büßte jetzt eine Frau in Döbeln ein. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, fiel die Seniorin auf den sogenannten Enkeltrick herein. Offenbar versuchen Kriminelle derzeit, mit dieser Masche in Döbeln Beute zu machen.

Ein Unbekannter hatte die Seniorin am Donnerstag angerufen. Wie die Polizei mitteilt, gab er sich als Verwandter aus und bat die Frau um Geld. Ein angeblicher Bote holte schließlich mehrere tausend Euro bei der Frau ab.

Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass vor derartigen Betrugsmaschen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten auf diese Weise kontaktiert werden! Lassen Sie sich nicht blenden und gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein! Übergeben Sie keinesfalls Geld an Fremde! Ziehen Sie im Zweifel Verwandte oder Bekannte zurate und informieren Sie die Polizei.

Von daz