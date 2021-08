Enormer Schaden nach Auffahrunfall auf der B169

Ostrau

Gleich drei Fahrzeuge waren in einen Auffahrunfall auf der Bundesstraße 169 bei Ostrau involviert. Ein Pkw VW, ein Pkw Audi und ein Pkw Mercedes befuhren am Montagmorgen, gegen 9.45 Uhr, die B169 aus Richtung Döbeln in Richtung Ostrau. Ungefähr eineinhalb Kilometer vor Ostrau wollte der Mercedes nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Der nachfolgende Audi bremste daraufhin. Der dem Audi folgende VW fuhr auf den bremsenden Pkw, der durch den Anstoß noch gegen den Mercedes geschoben wurde. An den drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von DAZ