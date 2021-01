Entbindungsstation Leisnig retten – wenn es sein muss, in Berlin

Leisnig

Für den Rettungsversuch der Entbindungsstation an der Helios Klinik Leisnig streckt ein nunmehr formiertes Netzwerk aus Akteuren der Region die Fühler bis nach Berlin aus. „Wir haben um Gespräche mit Entscheidungsträgern unter anderem bei der Helios-Regionalgeschäftsführung gebeten, um die Angelegenheit in die hoffentlich richtige Richtung zu schieben“, informiert Rüdiger Schulze. Der Leisniger CDU-Stadtrat gehört zu der Gruppe von Akteuren, die sich derzeit um die Rettung der geschlossenen Geburtsklinik bemühen.

„Natürlich haben wir als Leisniger elementares Interesse daran, in der hiesigen Klinik eine Entbindungsstation zu haben“, so Schulze, „wir sind selber Eltern, können die Befürchtungen der Bürger nachvollziehen beziehungsweise tragen diese mit. Wir wollen den Bürgern hier nicht zumuten, beispielsweise nach Schkeuditz mehr als 70 Kilometer zur Entbindung zu fahren.“

Da dieses Interesse über die Region Leisnig hinaus reiche, wurden weitere Akteure um Unterstützung gebeten. Dazu gehöre auch der Döbelner Bürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) sowie der Landrat von Mittelsachsen, Matthias Damm ( CDU).

Zunächst seien konstruktive Gespräche mit der Leitung der Helios Klinik zentraler Ansatzpunkt der Aktivitäten. Einige erste Schritte seien bereits erfolgt. Nun habe man sich auch schriftlich an die Helios-Leitung in Berlin gewendet.

Sven Liebhauser habe seine Unterstützung ebenso zugesagt wie der Landrat. Außerdem haben die Akteure Dr. Rudolf Lehle in ihren Reihen. Der Mediziner leitete 23 Jahre lang als Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und ärztlicher Psychotherapeut das Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie Bethanien in Hochweitzschen. Gemeinsam mit dem damaligen Landrat Dr. Manfred Graetz hat Lehle im Blick, dass in den 90er Jahren die Kliniklandschaft im ehemaligen Landkreis Döbeln mit dem Ziel der Nachhaltigkeit umgebaut wurde.

Schulze lässt keinen Zweifel daran, dass es momentan darum geht, der Rettung der Entbindungsstation auch eine politische Dimension zu verleihen. Auf Landesebene gehöre auch Petra Köpping, Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu den Personen, die in den Unterstützerkreis mit eingebunden, informiert und um Hilfe gebeten werden sollen. „Die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann wollen wir ebenso ansprechen wie den Europaabgeordneten Dr. Peter Jahr.“

Letztlich, so wurde es in der Information zur Schließung auch von Helios selbst signalisiert, war es zuletzt ein Problem, die Geburtsklinik mit Fachpersonal bis hin zu Ärzten zu besetzen. Ob das mit einer besseren Vergütung lösbar wäre? Schulze dazu: „Ärzte und Krankenschwestern aufs Land zu bekommen, ist nicht allein eine Frage der Gesundheitspolitik. Das Problem ist durchaus vielschichtiger, und es ist auch nicht immer alles mit Geld zu lösen.“

Zwischen der Gynäkologie und der Kinder-Klinik das Bindeglied der Entbindungsstation herauszubrechen, könne jedenfalls keine zielführende Entwicklung für die Region sein.

