Wer klärt was rund ums Abwasser in Leisnig?

Leisnig

Für den Eigenbetrieb Abwasser von Leisnig wird ein neuer Geschäftsbesorger gebraucht. Die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH (KEM), ein Unternehmen mit Sitz in Dresden, hat diese Aufgabe bisher übernommen, den Vertrag jedoch überraschend im September gekündigt. Am Donnerstag, in der öffentlichen Stadtratssitzung, soll nun eine Lösung gefunden werden.

Kommunale Aufgabe muss in sichere Hände

Es wird laut Tagesordnung für die 18 Uhr beginnende Sitzung eine Interimslösung. Dabei stand schon länger im Raum, dass die Belange der Abwasserentsorgung – eine kommunale Aufgabe – geregelt werden müssen. Der Vertrag mit dem Unternehmen KEM wäre zum Jahresende ausgelaufen, man hätte sich bis 30. September über eine Verlängerung verständigen müssen. Dazu kam es dann nicht mehr, wegen der Vertragskündigung durch das Unternehmen. Dieses hatte von sich aus gegen eine weitere Zusammenarbeit entschieden.

Jahresabschluss und Klärschlamm ebenfalls Thema

Seit Juni 2016 regelte die KEM die Geschäftsbesorgung für den damals noch existenten Abwasserzweckverband Leisnig. In der Sitzung am Donnerstag geht es neben weiteren Tagesordnungspunkten um den Jahresabschluss des früheren Abwasserzweckverbandes Leisnig per 31. Dezember 2017. Zudem ist die Dienstleistung der Klärschlammentsorgung für das Jahr 2020 und die thermische Verwertung neu zu vergeben.

Von Steffi Robak