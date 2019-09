Waldheim

Entspannung auf der Mittweidaer Straße in Waldheim: Nach dem Straßeneinbruch vom Mittwoch, in dessen Folge die Straße zwischen Schiller- und Härtelstraße voll gesperrt werden musste, kann der Verkehr mittlerweile wieder halbseitig rollen. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

„Die Schadstelle wurde verfüllt“, bestätigt Christian Titze, stellvertretender Straßenmeister der Straßenmeisterei Rochlitz. „Der Verkehr wird mit dem Schild Vorrang des Gegenverkehrs geregelt.“ Der Deckenschluss steht nach Angaben des Landratsamtes für kommende Woche auf dem Plan. Als Ursache für den Einbruch konnte ein Rohrbruch ausgemacht werden.

Von ap/DAZ