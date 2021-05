Entsteht Döbelns nächstes Baugebiet in Ziegra?

Döbeln

Die Stadt Döbeln will für Familien und Bauwillige weitere Bau- und Wohngebiete ausweisen. Das Walduferviertel mit bis zu 60 Eigenheimparzellen in der Döbelner Weststadt kann nach dem Bebauungsplanbeschluss im jüngsten Stadtrat nun erschlossen und in Kürze bebaut werden. Die Flächenpreise hier: voraussichtlich um die 150 Euro für den Quadratmeter.

Gemeinsam mit dem technischen Bereich der Stadtverwaltung hat sich Oberbürgermeister Sven Liebhauser nun im Ortsteil Ziegra die Flächen rund um das Rittergut angesehen. Die Stadt hatte das Rittergutsgelände und dahinter liegende Flächen vor einiger Zeit von der Landesbank Baden-Württemberg gekauft. „Das Gelände hat Potenzial“, findet Liebhauser. Allerdings muss die Stadt dafür in Vorleistungen gehen. Mit Hilfe einer Förderung durch die Leader-Region Sachsenkreuz möchte die Stadt nun insgesamt sechs verfallene Ställe, Scheunen und Gebäude auf dem Gelände abreißen lassen. Dafür gab der Hauptausschuss des Stadtrates bereits per Grundsatzbeschluss grünes Licht. 150 000 Euro soll der Abriss kosten. 112 500 Euro wären als Förderung möglich. Somit käme der Abriss der Nebengebäude die Stadtkasse runde 37 000 Euro. Die Stadtverwaltung wird nun beauftragt, die Förderanträge zu stellen.

Sechs verfallene Gebäude am Rittergut in Ziegra sollen abgerissen werden. Dieses denkmalgeschützte Gebäude bleibt erhalten. Quelle: Sven Bartsch

Ein denkmalgeschütztes Gebäude auf dem Areal bliebe stehen. Es müsste mittelfristig saniert werden und eine neue Nutzung bekommen. Anstelle der anderen Gebäude könnten in dem Ritterguts-Ensemble ländliche Mehrfamilienhäuser gebaut werden. So lautet eine erste Vorstellung. Die Flächen dahinter hat die frühere Gemeinde Ziegra vor vielen Jahren schon einmal als Baugebiet ausgewiesen. Dafür gab es sogar schon einen Bebauungsplan. Allerdings ist dieser Plan nach dem Anschluss von Ziegraer Ortsteilen an Döbeln und Waldheim weder im Bauarchiv der einen noch der anderen Stadt zu finden. „Wir versuchen jetzt auf dem Behördenweg, diese Pläne wieder aufzutreiben. Denn damit sind schon einige Grundlagen da, die wir nutzen wollen“, so der Oberbürgermeister.

Sollte das Baugebiet in Ziegra in den nächsten Jahren erschlossen werden, dürften hier im Döbelner Umland sicher noch etwas günstigere Baulandpreise herauskommen, als aktuell im städtischen Bereich von Döbeln.

Von Thomas Sparrer