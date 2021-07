Erbsenernte bei Waldheim ist nicht für Katz

Waldheim/Grünlichtenberg/Lommatzsch

Sie sehen aus wie Mähdrescher. Aber sie arbeiten wesentlich feiner. In den Erntemaschinen wirkt eine spezielle Technik, die kleine grüne Kullern aus Schoten drückt. Auch auf den Feldern in der Region Döbeln sind diese Pflücker zu sehen. Das hängt mit einem Betrieb in Lommatzsch zusammen.

Aus diesen Schoten pult die Mechanik der Pflückmaschine die Erbsenkörner. Quelle: Susan Braune

Denn dort hat der Tiefkühlspezialist Frosta AG ein Werk. Dessen Mitarbeiter verarbeiten Erbsen, Karotten und Bohnen. Vieles davon wächst auf den hochwertigen Lößlehm-Böden der Lommatzscher Pflege, die sich rings um die Stadt erstreckt. Aber nicht nur. Auch Landwirte um Waldheim bauen neuerdings Erbsen an. Bei Marcus Mehnert hat das Gemüse Premiere. Der Landwirtschaftsbetrieb Susan Braune in Grünlichtenberg baut Erbsen im zweiten Jahr an.

In der Region Döbeln hat die Erbsenernte begonnen. In Grünlichtenberg waren die Spezialmaschinen der Firma Hack bereits im Einsatz. Einen dieser Pflücker steuert Jeroen Hack. Quelle: Susan Braune

„Von der Ernte bis zum Einfrosten dürfen bei Erbsen höchstens anderthalb Stunden vergehen“, sagt Antje Kaufmann von der Frosta AG Werk Lommatzsch. Darum ist Nähe zum Erzeuger gefragt. Es ist zwar ein ganzes Stück Weg von Lommatzsch nach Grünlichtenberg und Waldheim. Aber die Strecke ist immerhin noch im Zeitfenster zu bewältigen, welches für die schnell verderbliche Erbse geöffnet ist.

Um genau den richtigen Reifegrad zu erwischen, müssen die Landwirte das Gemüse gewissermaßen punktgenau ernten. „Wir nehmen Proben, um zu sehen, wie weit die Erbse ist“, sagt Marcus Mehnert. Er hat insgesamt 65 Hektar unter dem Pflug. Auf Schlägen mit einer Fläche von rund sieben Hektar bei Schönberg baut Marcus Mehnert Erbsen für Frosta in Lommatzsch an. Wenn die Lommatzscher sagen, die Erbsen müssen runter, dann geht die Ernte los. „Da ist es egal, ob es nachts um zwölf ist“, sagt der Landwirt. Dann rückt das Spezialunternehmen aus Holland mit den Pflückern an. Eine dieser Maschinen steuert Jeoroen Hack, der für das Erinnerungsfoto der Bäuerin auch mal mit einem Eimer Erbsen auf den Pflücker steigt.

Mögen die Maschinen aussehen, wie Mähdrescher, mit ihnen verwechseln sollte man sie nicht, findet Marcus Mehnert. Denn die Pflücker reißen die ganze Pflanzen heraus, ähnlich wie Bohnenernter. Da wird nichts gemäht. Eine komplizierte Anlage im inneren der Maschine trennt in einem mehrstufigen Verfahren Schote von Pflanze und Korn von Schote. Am heutigen Sonnabend werden aufmerksame Betrachter diese Maschinen vielleicht schon über die Felder bei Grünlichtenberg und Waldheim huschen sehen. Denn für diesen Tag haben die Landwirte die weitere Erbsenernte terminiert bekommen.

Sieht von Weitem aus, wie ein Mähdrescher, so ein Erbsenpflücker. Quelle: Susan Braune

Auf den Schlägen von Susan Braune warten noch Erbsen auf die Ernte. Auf knapp 45 Hektar baut die Landwirtin in diesem Jahr die Hülsenfrüchte an. Zwei Drittel davon sind schon runter. „Im Durchschnitt haben wir zwischen fünf und sechs Tonnen Erbsen pro Hektar geerntet“, sagt Susann Braune. Sie musste auf ihren Feldern eine Unkraut-Problematik in den Griff bekommen, wobei auch ein sogenannter Distelschneider zum Einsatz kam. Dieses Anbaugerät für den Traktor „köpfte“ mit zwölf Meter langen, spiralförmig angeordneten rotierenden Messern nicht nur die Kamille, die Susan Braune teilweise in den Erbsen zu schaffen machte, sondern auch weiteres Unkraut, das über die Erbsen hinausragte.

Von Dirk Wurzel