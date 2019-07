Hartha

„Die Freunde von der Sternwarte pusten schon kräftig, damit sich die Wolken verziehen“, sagte einer der Hobbyastronomen am Dienstagabend. Doch die Wolkendecke blieb trotz aller Bemühungen zunächst hartnäckig, so dass die Besucher die partielle Mondfinsternis nicht beobachten konnten. Sie wurden allerdings vertröstet, denn zum ersten Mal in diesem Jahr waren zwei Planeten über Hartha zu sehen.

„Ich kann die Kirche sehen“, rief die vierjährige Amalia erfreut aus, als sie durch das Teleskop auf die Industriestadt sah. Am Himmel waren am frühen Abend nur Wolken zu erkennen. Nicht umsonst heißen diese unter den Freunden der Sternwarte auch Astronomenbremse.

Überraschende Highlights am Firmament

Nach dem Vortrag über die partielle Mondfinsternis tummelten sich einige Besucher auf dem Dach der Harthaer Sternwarte. Teleskope waren trotz schlechter Wetterbedingungen aufgestellt. „Mein Mann hat uns mit seinem Interesse infiziert“, erklärte Madleine Jacobs, Mutter der kleinen Amalia. Ihr Mann ist seit zwei Jahren Mitglied des Vereins. Davor sei er oft Besucher bei den Hobbyastronomen gewesen, habe sich Bücher über das Universum ausgeliehen und wurde durch sein wachsendes Interesse unseres Sonnensystems schließlich Mitglied. „Die Weite und das Unvorstellbare, das man mit bloßem Auge nicht sehen kann – das fasziniert mich“, erzählte Björn Jacobs.

Madleine Jacobs komme nur ab und zu mit zu den Veranstaltungen. Interessiert lief sie im großen Turm herum, wo Claus Lichtmann das Spiegelteleskop einstellte. „Sie haben Glück, denn wir haben trotzdem zwei Highlights am Himmel“, erzählte das Vereinsmitglied den Besuchern. Seit 25 Jahren ist der Rentner bereits Teil der Sternwarte und leitet die Astro-AG für Jugendliche.

Die zwei Highlights, Jupiter und Saturn, kamen im Laufe des Abends zum Vorschein. Klar erkennbar waren durch das Teleskop mit einer Brennweite von 5250 Milimeter auch die vier Monde des Jupiters: lo, Europa, Ganymed und Kallisto. Auch Saturn zeigte sich, als die Wolken sich auflockerten und Stücke des Himmels freigaben. Die beiden Planeten seien oftmals auf der anderen Seite der Sonne oder nur tagsüber im Blickfeld der Erdbewohner, so dass man wohl von Glück sprechen kann, dass sie sich an diesem Abend zeigten.

Erdschatten auf dem Mond

„Ich freue mich, wenn ich unseren Gästen etwas zeigen kann“, sagte Lichtmann. Er selbst habe schon einiges am Himmel gesehen, so dass es ihm bei solch einem Event wichtiger ist, den Besuchern etwas am Firmament zu offenbaren. Am Ende konnte er sich doppelt freuen, denn nicht nur Jupiter und Saturn waren zu sehen. Die Wolken zogen weiter und eröffneten einen Blick auf den Mond. Gelb leuchtend hing er gegen 22.30 Uhr sichtbar über der Sternwarte. Schauten die Besucher durch das Spiegelteleskop, erschien der Erdtrabant zum Anfassen nah. Kaum bemerkbar wuchs auch die Finsternis auf dem Himmelskörper. „Sie sehen nun den Schatten der Erde auf dem Mond“, sagte Lichtmann.

Von Nicole Grziwa