Erdschluss sorgt für Stromausfall in Döbeln

Döbeln

Eine Störung im Stromnetz der Stadtwerke Döbeln sorgte am Mittwochabend, um 17.51 Uhr in weiten Teilen von Döbeln für einen Stromausfall. Am Schalthaus in der Stockhausener Straße hatte es einen Erdschluss im Mittelspannungsnetz gegeben.

Dadurch gab es in der Bahnhofstraße vor dem ehemaligen Capitol-Kino einen Folgeschaden an einem Kabel. „Unsere Einsatzteams waren sofort im Einsatz, um den Schaden zu orten. Parallel wurde der Strom über andere Leitungen geleitet“, schildert Simone Friedrich, Prokuristin der Stadtwerke. Im Innenstadtbereich, im Kino bis hin zum Restaurant Bürgergarten war der Strom um 18.55 Uhr wieder da.

In anderen Bereichen der Stadt war der Ausfall kürzer oder nur durch ein kurzes Flackern wahrnehmbar. Am Donnerstag wurde der Kabelschaden vor dem Capitol behoben.

Von Thomas Sparrer