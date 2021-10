„Erfolg kommt nicht vom Rumsitzen, sondern vom Machen“

Döbeln

Unter normalen Umständen startet der Verein jedes Jahr im Mai in die Saison. Dieses Jahr sah das etwas anders aus. Die Corona-Pandemie ging auch an den Pferdebahnern nicht spurlos vorbei. Wie ist es dem Verein in den vergangenen Monaten ergangen? Was bedeutet die Ansiedlung von Karls-Erdbeer-Dorf für die Pferdebahn? Und wie steht es um die Pläne zur Verlängerung der Strecke? Vereinsvorsitzender Jörg Lippert im Gespräch mit der DAZ.

Frage: Herr Lippert, die vergangen Saison stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Konnten Sie, wie Sie wollten?

Jörg Lippert: Unsere vergangene Monate waren von der Corona-Pandemie stark gekennzeichnet. Im November 2020 mussten wir komplett schließen. Im Mai und Juni, was sonst unsere stärksten Monate sind, lag alles brach. Das war eine bittere Pille, die wir schlucken mussten. Wir sind ein Verein, der sich zu hundert Prozent selbst finanziert. Wenn also weder unsere Pferdebahn fahren darf, noch unser Museum geöffnet ist, heißt das auch: null Einnahmen. Was das für einen Verein bedeutet, ist klar. Ohne Einnahmen ist der Verein dem Untergang geweiht.

Wie haben Sie die schwierige Zeit überbrückt?

Zum einen haben wir vorgesorgt. Wir leben nicht Spitz auf Knopf, sondern haben uns über die Jahre ein Polster zugelegt. Das war schon immer mein Grundsatz: Etwas ansparen, wenn es gut läuft, um Krisenzeiten zu überstehen. Die Monate, in denen wir nichts machen durften, bedeuteten für uns Einbußen. Aber es hat uns nicht die Füße weggezogen. Auch, weil unsere Sponsoren zur Stange gehalten haben. Manche von ihnen haben, gerade weil es so eine schwierige Zeit für uns war, ein bisschen mehr gegeben. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Auf unserem Konto ging es also deutlich nach unten, aber wir haben die Einbußen fast wieder reingeholt. Es war ein durchwachsenes Jahr.

Am 4. Juli konnten Sie dann endlich in die Saison starten.

Und der Andrang war unglaublich. Anfangs waren die Leute noch ein wenig verhalten, im August hieß es dann: Feuer frei. Der Monat war sensationell. Man hat deutlich gemerkt, dass die Leute dankbar waren, dass es endlich wieder los geht. Wir hatten an manchen Fahrtagen über 200 Fahrgäste, wo wir sonst vielleicht 130 haben. Damit ist schon fast unsere Kapazitätsgrenze erreicht. Mehr geht nicht.

Im Pferdebahnmuseum haben die Vereinsmitglieder über die Pandemie-Zeit eine Kinderecke errichtet. Quelle: Sven Bartsch

Die Monate, in denen die Museumstüren geschlossen bleiben mussten und die Pferdebahn eingemottet wurde – waren das verlorene Monate?

Überhaupt nicht. Wir hatten das Glück, eines unserer langersehnten Projekte realisieren zu können. Trotz Pandemie haben wir eine Kinderecke errichtet. Das Geld dafür haben wir zu großen Teilen vom Kulturraum Erzgebirge/Mittelsachsen bekommen. Jetzt haben wir einen Kinderbereich zum Basteln, Spielen und Malen im Museum – alles rund ums Thema Pferdebahn. Mit Puzzle, Memory und großen Monitoren mit Touchfunktion.

Was bedeutete der erzwungene Stillstand für die Vereinsarbeit? Kam die zum Erliegen?

Wir sind nie zur Ruhe gekommen. Ich habe auch keinen in Ruhe gelassen. Wir haben unsere Arbeit online verlagert, haben Konferenzen und Workshops abgehalten und uns monatlich digital zusammen gesetzt. Der Zulauf zu diesen Online-Treffen war groß. Damit haben wir mehr Vereinsmitglieder abgeholt als wenn wir uns sonst persönlich treffen. Ein bisschen halten wir auch jetzt noch daran fest. Wir haben unsere letzte Vereinssitzung als Hybrid-Veranstaltungen abgehalten. Ein Großteil war persönlich vor Ort, manche haben online daran teilgenommen. Das war klasse.

Von Anfang an zieht Zugpferd Elko die Bahn durch die Stadt. Darf er noch eine Weile?

Elko ist mit seinen 17 Jahren eigentlich schon ein Ruhestandsgefährte. Aber er darf noch bleiben. Parallel wird von unserem Kutscher schon für Nachwuchs gesorgt. Costa ist jetzt vier Jahre alt. Fünf Jahre muss er sein, ehe er als Zugpferd eingesetzt werden darf. Bis dahin wird er quasi eingearbeitet. Er soll unseren Elko mal beerben. Ein viel näheres Thema für uns ist derzeit aber die Streckenverlängerung. Darauf warten wir schon lange.

Und jetzt ist es soweit?

Zumindest stehen die Zeichen gut. Die Finanzierung ist angeschoben, die Zusage aber noch nicht da. Sie sollte aber jeden Moment eintrudeln. Das wäre ein Meilenstein für uns und wird von den Besuchern immer wieder als Wunsch geäußert.

Wird die Strecke der Döbelner Pferdebahn verlängert? Quelle: Sven Bartsch

Wie sehen die Pläne konkret aus?

Wir wollen die Strecke vom Obermarkt bis zum Lutherdenkmal an der St. Nicolaikirche verlängern. Mit den weiteren 100 Metern Pferdebahngleis zum Lutherplatz würden wir für Besucher die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Nicolaikirche erschließen. Für die touristische Vermarktung wäre das ein großer Gewinn. Was unseren Verein angeht, ist eine Streckenverlängerung logistisch gesehen allerdings kompliziert. So wie es jetzt ist, ist alles planbar. Die Fahrgäste steigen am Museum ein, wir fahren eine Runde und sie steigen am Museum wieder aus. Wird die Strecke bis zum Lutherplatz verlängert, steigen die Leute aber vielleicht dort aus und verweilen dann auch eine Weile. Wir können in der Zeit aber nicht stehen bleiben und warten, sondern fahren wieder zurück. Die erste Rückfahrt wäre also immer eine Leerfahrt. Da müssen wir uns etwas völlig Neues einfallen lassen.

Apropos Tourismus. Mit Karls-Erdbeer-Dorf siedelt sich ein riesiger Besuchermagnet in der Region an. Kann das für den Pferdebahnverein eine Chance sein?

Das ist sogar eine sehr große Chance für uns. Ich kann nicht verstehen, dass einige Döbelner Händler dem Vorhaben misstrauisch gegenüber stehen. Unser erklärtes Ziel ist es, von der Ansiedlung von Karls-Erdbeer-Dorf zu profitieren.

Deutlich mehr Touristen in der Stadt bedeutet unter Umständen auch bedeutend mehr Fahrgäste. Sie sagten vorhin, dass sie eigentlich schon an der Kapazitätsgrenze sind. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Wir machen das alles ehrenamtlich. Bei uns kriegt keiner Geld für das, was er hier macht. Das ist jetzt die Grenze des Machbaren. Der nächste Schritt wäre also eigentlich, aus dem Verein ein betriebliches Unternehmen zu machen. Das ist alles Neuland für uns, aber bange ist uns dabei nicht. Es wird sich zeigen, wie sich die Besucherzahlen entwickeln und was das dann für uns bedeutet. Angst haben wir keine. Erfolg kommt nicht vom Rumsitzen, sondern vom Machen. Und wir wollen etwas machen.

Von Stephanie Helm