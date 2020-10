Erfolgsgleichung in Ostrau: Gute Ausrüstung = motivierte Kameraden

Ostrau

Sieben neue Kameraden konnten im letzten halben Jahr für die Wehren der Gemeinde Ostrau gewonnen werden. Alle samt haben sich schon für diverse Weiterbildungen angemeldet. „Die sind hoch motiviert“, weiß Antje Zornik. Die Hauptamtsleiterin hat auch die Angelegenheiten rund um die Feuerwehren der Gemeinde auf dem Tisch. Vor allem dem Engagement der Ortswehrleiter ist die Mitgliedergewinnung zu verdanken. Aber auch die gute Ausstattung der Kameraden, betont Zornik. Damit das so bleibt, fragt die Gemeinde regelmäßig den Bedarf ihrer Wehren ab. Was fehlt? Wo muss nachgeordert werden? „Unsere Ortswehren arbeiten akribisch ihren Bedarf zu“, weiß auch Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). „Inzwischen haben sie eine sehr gute Ausstattung.“ Trotzdem fallen immer mal wieder Dinge an, die benötigt werden. So auch dieses Jahr.

Rot statt Blau

Für die Schrebitzer Wehr werden beispielsweise Feuerwehrhelme mit Nackenschutz benötigt. Die Ostrauer Kameraden wünschen sich jeweils für Überhosen und -jacken. Weil die in der Farbe rot angeschafft werden, hakte Antje Böhme, Ortsvorsteherin von Schrebitz, nach: „Wechseln wir von blau auf rot?“ Sukzessive soll das passieren, erklärt die Hauptamtsleiterin. Vorerst werden aber nur die Atemschutzmaskenträger mit der roten Kleidung ausgestattet. Für benötigte Kleidung fallen Gesamtkosten in Höhe von rund 11.800 Euro an. Die Gemeinde hofft auf Fördermittel über die Richtlinie Feuerwehrwesen. Dann falle auf Ostrau lediglich ein Eigenanteil von rund 7.000 Euro.

Jugendwehr explodiert

In Sachen Ausrüstungsgegenstände meldeten alle vier Ortswehren Bedarf an. Ostrau braucht beispielsweise Kombifilter für die Atemschutzmasken, Rittmitz und Schrebitz diverse Schläuche, Noschkowitz ein Hebel- und Brechwerkzeug. Die Jugendwehr wünscht sich Feldbett und Faltpavillon. Vor allem für letztere Gruppe ist das Geld gut investiert. „Die Jugendwehr explodiert“, weiß Antje Zornik.

Nur das Nötigste

Alle beantragten Ausrüstungsgegenstände schlagen mit rund 32.000 Euro zu Buche. Hier würde der Eigenanteil bei einer 40-prozentigen Förderung bei zirka 19.000 Euro liegen.

Alle beantragten Dinge sind auch notwendig, betont der Bürgermeister. „Aus Quatsch halten wir nichts vor“, sagt er. Die Anschaffungen erfolgen nur, wenn es die beantragten Fördermittel auch gibt. Sollte der Zuschuss verwehrt bleiben, muss die Liste noch einmal überarbeitet werden.

Gemeinsame Befehlsstelle

Derweil gibt es in Sachen ortsfeste Befehlsstelle nur kleine Fortschritte. Zur Erinnerung: In Katastrophenfällen – wie Großbrände und Starkregen – werden in kürzester Zeit eine Vielzahl von Meldungen an die Leitstelle gemeldet. Deshalb ist es sinnvoller, die Einsätze direkt vor Ort zu koordinieren. Dafür wollen die Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig eine gemeinsame ortsfeste Befehlsstelle einrichten. Im November des letzten Jahres fiel schon einmal der Beschluss dafür. Auch der Fördermittelantrag wurde schon abgeschickt.

Ein Trauerspiel

Den Zuschlag für die beantragten Fördermittel bekam Ostrau nicht. Genau genommen bekam sie keiner, denn nicht alle Kommunen hielten sich an die Regeln. Manche wollten gleich ihr Gerätehaus sanieren. „Ein Trauerspiel“, nennt Dirk Schilling das. Deshalb wurden die Förderrichtlinien noch einmal detaillierter verfasst, was einen erneuten Beschluss der Ostrauer Gemeinderäte nötig macht.

Minimale Ausstattung

Der Arbeitsplatz soll einmal im Ostrauer Gerätehaus eingerichtet werden. Rund 5.400 Euro werden für Führungsmittelsatz, Digitalfunktechnik, Meldeempfänger und ein Laptop. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Minimalausstattung.

Wenn es diesmal mit der finanziellen Unterstützung klappt, sind aus der Richtlinie Feuerwehrwesen Fördermittel in Höhe von 2.180 Euro zu erwarten. Der Eigenanteil wird anteilig der Einwohner aufgeteilt. Demnach zahlt Ostrau (3.500 Einwohner) 2.400 Euro, Zschaitz-Ottewig (1.300 Einwohner) übernimmt 884 Euro.

Von Stephanie Helm