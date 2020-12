Erlau: Barfuß-Mann reißt Autoscheibe heraus

Döbeln

Ein Mann (32) war am Montagmorgen auf einer Straße in Erlau barfuß und nur mit einem Mantel bekleidet unterwegs. Er stellte sich auf die Fahrbahn, woraufhin ein 27-jähriger Kraftfahrer mit seinem Pkw VW anhielt und sich nach dem Wohlbefinden des ungewöhnlichen Passanten erkundigte. Dieser griff daraufhin an das halb geöffnete Fahrerfenster und riss die Scheibe heraus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Im Anschluss daran flüchtete er. Kurze Zeit später hielt der Mann erneut einen Pkw an und warf sich auf dessen Motorhaube. Der 32-Jährige wurde schließlich durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in ein Fachkrankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt indes wegen Sachbeschädigung.

Von daz