Erlebach: Lochmühle kommt unter den Hammer

Erlebach

Die Lochmühle sucht neue Eigentümer. Diese können das traditionsreiche Mühlenanwesen demnächst bei einer Grundstücksauktion ersteigern. Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler ist einerseits froh, dass Bewegung in die Geschichte kommt, das Objekt möglicherweise aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Andererseits bedauert sie, dass Interessenten bei der Auktion möglicherweise nicht zum Zuge kommen, die der Gemeindeverwaltung bereits bekannt sind. Die Freude überwiegt aber bei der Bürgermeisterin.

Mindestens 49 000 Euro müssen Bieter auf den Tisch legen, die das 1,5 Hektar große Areal in Erlebach am 2. März im Deutschen Hygiene Museum in Dresden ersteigern wollen. Und wahrscheinlich ein Vielfaches dieses Betrages investieren, um die Lochmühle wieder auf Vordermann zu bringen. So hat das Gebäude „Lochmühle“ laut Auktionskatalog Dach- und Nässeschäden mit Schädlingsbefall und massiven Deckendurchbrüchen. Das Dach des Gästehauses ist undicht, das Gebälk schimmelt und die Bausubstanz ist marode. „Insgesamt besteht allumfassender Sanierungsbedarf“, heißt es dazu im Auktionskatalog.

Anzeige

„Es tut einem in der Seele weh, das so verfallen zu sehen“, sagt Peter Großer von Immobilien Service Großer (ISG) in Mittweida. Die ISG hat sich seit etwa einem halben Jahr verstärkt bemüht, die Lochmühle zu verkaufen. Wie Peter Großer sagt, war er mit dem Objekt zuletzt „nicht mehr ganz so glücklich“, dazu kam Corona. Deswegen hat die ISG gemeinsam mit den Eigentümern entschieden, die Lochmühle an die Deutsche Grundstücksauktionen AG zu geben, um die Mühle zu versteigern. Zu dieser gehören die drei Gebäude „Lochmühle“, „Gästehaus“ und „Imbiss“.

Zu Essen gab es hier allerdings schon lange nichts mehr. Bis 1990 war das Objekt ein Betriebsferienheim. Danach hatte sporadisch mal der Imbiss auf. Als ein Grund, weshalb die Lochmühle nach der Wende nicht erfolgreich als Ausflugsgaststätte – wie etwa die Margarethenmühle – durchstarten konnte, galt der fehlende Trinkwasseranschluss. Nun gibt es aber laut Auskunft des Zweckbetriebes Wasser/Abwasser (ZWA) Hainichen gegenüber der Freien Presse die Möglichkeit, Anschlüsse mit Fördergeld zu verlegen. Schließlich ist die Lochmühle nicht das einzige anschlusslose Grundstück in diesem Bereich der Talsperre Kriebstein. Wenn der neue Eigentümer es wünsche, könne der ZWA den Anschluss schon früher als bis 2024 legen. Bis dahin muss das Fördergeld verbaut sein.

Die Lochmühle ging um die Jahrhundertwende als Sägemühle an den Start. Der Erlebach, den die Staumauer der Talsperre Kriebstein seit Ende der 1920er Jahre neben der Zschopau zu einem „Fjord“ aufstaut, trieb die Mühlräder an. Wie Peter Großer vom ISG Mittweida sagt, sei bereits jetzt ein Interesse an der „Lochmühle“ zu spüren. Er hofft darauf, dass sich ein richtiger Investor findet, der die Mühle wieder saniert und voranbring

Von Dirk Wurzel