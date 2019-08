Leisnig

1000 Polizisten mehr für Sachsen innerhalb der nächsten fünf Jahre – Das werde kaum reichen, weshalb die beabsichtigte Aufstockung im sächsischen Justizapparat bis in die Ebene der Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden reiche. Dies erläuterte jüngst Sachsens Staatsminister der Justiz, Sebastian Gemkow ( CDU) in Waldheim.

Was es bedeutet, wenn die Zahl der Bearbeiter schwindet, die Zahl zu bearbeitender Vorgänge jedoch nicht, wurde zuletzt deutlich im Bericht „Ermittler überlastet: Immer mehr unerledigte Verfahren“ in der DAZ vom 30. Juli. Dort heißt es: „Die Staatsanwaltschaft und die Polizei hinken bei der Bearbeitung von Verfahren weiter hinterher.“ Polizisten bis hin zu Staatsanwälten stünden vor einem Berg unerledigter Fälle.

Bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz stieg bis Juni dieses Jahres die Zahl der Fälle, die die Polizei noch nicht an die Staatsanwaltschaft weitergab, auf 11 556 – eine beachtliche Bugwelle unerledigter Arbeit. Schlimmer ist es nur noch in Leipzig mit 23 244 Fällen. Dies wurde berichtet nach einer Kleinen Anfrage des Landtagsabgeordneten Enrico Stange ( Die Linke) an das Sächsische Staatsministerium der Justiz.

Vor dem Hintergrund steht ein Fall wie der von Christian Morgenstern aus Leisnig plötzlich in einem anderen Licht. Am 1. Januar 2019 verschwunden und etwa fünf Wochen später tot aus der Mulde geborgen, hat sich der 20-Jährige nach Ansicht der Polizei das Leben genommen. Es gebe auch nichts, was dagegen spricht. Im Gegensatz zu den Ermittlungsbehörden sehen die Eltern nicht nur Indizien, sondern handfeste Beweise für die Unhaltbarkeit dieser These. Für sie liegt eine Straftat wesentlich näher.

Jedoch: Ob und wie viel Zeit sich die Ermittler bis hin zur Staatsanwaltschaft nehmen konnten, um sich in die von außen kommenden Hinweise ernsthaft zu vertiefen, ist völlig offen, erst recht bei einer derart hohen Zahl noch nicht ausermittelter, anerkannter Straftaten. Dies scheint aus Sicht der Eltern die größte Schwachstelle zu sein: Erkennen die Behörden keine Straftat, ermitteln sie auch nicht mit den juristischen Mitteln wie bei einer Straftat.

Justizminister Gemkow, mit dem Fall Morgenstern konfrontiert und direkt auf diesen Unterschied angesprochen, sagt dazu: „Ich bin dennoch überzeugt davon, die Behörden setzen alles ihnen Mögliche daran, damit auch derartige Fälle mit aller Konsequenz ausermittelt werden.“

In Waldheim führt er weiter aus: Wenngleich derzeit in Sachsen der höchste Bestand an Richtern und Staatsanwälten seit den 90er Jahren zu verzeichnen sei, soll es 800 Neueinstellungen geben. Warum: In den nächsten rund 20 Jahren würden altersbedingt etwa 1000 Mitarbeiter aus dieser Berufsgruppe aus dem Dienst ausscheiden, denn die heutigen Mitarbeiter stiegen mit der Wendezeit alle neu in Sachsen ein, damals etwa um die 30 Jahre alt. Jetzt beenden sie relativ gleichzeitig ihre Laufbahn. Kompensiert werde derzeit bereits, mit rund 150 Neueinstellungen in den zurück liegenden drei Jahren. Den Ausgleichsprozess setzte die jetzige Regierung des Freistaates Sachsen demnach bereits in Gang, von den Staatsanwaltschaften bis hin zu den Ermittlungsbehörden. Der Prozess brauche jetzt Zeit.

Von Steffi Robak