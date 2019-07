Börtewitz

In der Kindertagesstätte „Nido“ in Börtewitz befassten sich die Kinder mit Obst und Gemüse. „Dass diese gesund sind, wissen viele Kinder bereits“, so die Kita-Leiterin Anke Lippert, „aber wie groß sollte eine Portion sein? Und wie oft am Tag sollte Obst und Gemüse gegessen werden?“ Diesen und weiteren Fragen gingen die Kinder der Vorschulgruppe einen Projekttag lang genauestens auf den Grund.

Dies geschah im Rahmen des Ernährungsworkshops „5 Zwerge“. Mit den Figuren Klara Karotte, Anna Apfel, Gustav Gurke, Pepe Paprika und Bodo Banane gingen die Kinder auf Wissensreise, um zu lernen wie der Körper gesund und fit bleibt. Zum Abschluss des Workshops konnten alle Kinder an einem reichhaltigen Obst- und Gemüsetisch fünf Portionen Obst und Gemüse in eine eigene Einkaufstüte packen und mit nach Hause nehmen. „Auch das Bepflanzen eines virtuellen Gartens, oder lustige Bewegungslieder steigerten die Wissensaufnahme und machte den Kindern großen Spaß“, schätzt die Kita-Leiterin ein.

Der Workshop gehört zum Kooperationsprogramm „expika“ von REWE mit der DAK Gesundheit. Die Kooperationspartner vor Ort beliefern dabei die teilnehmenden Kindereinrichtungen mit den Obst- und Gemüsesorten.

Von Steffi Robak