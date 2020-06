Erntebrot Döbeln geht bis Spätsommer an einen Investor

Döbeln

Der Investorenprozess bei Erntebrot entwickelt sich offenbar positiv: „Mit einem potenziellen Käufer aus der Region konnten sich die Beteiligten auf die wesentlichen Eckdaten verständigen. Das Konzept des Investors sieht dabei den Erhalt des Unternehmens mit seinem Produktionsstandort, den Filialen sowie den Arbeitsplätzen vor. Das Geschäft soll zudem weiter ausgebaut werden.“ Das sagte Ilka Stiegler von der ABG Marketing GmbH in Dresden im Auftrag von Insolvenzverwalter Thomas Beck von der Kanzlei Beck Rechtsanwälte auf Nachfrage der DAZ. Im nächsten Schritt werde nun der Sanierungsplan in Form eines Insolvenzplans vorbereitet. Mit allen Abstimmungen und den dafür nötigen Genehmigungen und einzuhaltenden Fristen werde dies noch einige Wochen in Anspruch nehmen, so dass alle Beteiligten von einer endgültigen Übertragung des angeschlagenen Traditionsunternehmens an die neuen Eigentümer im Spätsommer dieses Jahres ausgehen.

Gläubigerversammlung tagte am Dienstag

Am Dienstag tagte bei Erntebrot die Gläubigerversammlung. Die musste eine geplante Kreditaufnahme durch Insolvenzverwalter Thomas Beck bestätigen. Das taten die Gläubiger auch, denn die Corona-Pandemie geht auch an Erntebrot nicht spurlos vorüber.

„Die Erntebrot GmbH hat den Kredit als Förderkredit bei der SAB in Höhe von 200 000 Euro vorsorglich beantragt. Niemand kann im Moment absehen, welche Auswirkungen das Corona-Virus gegebenenfalls noch haben wird“, sagt dazu Ilka Stiegler. Wie in vielen anderen Betrieben auch, war die wirtschaftliche Situation bei Erntebrot in den letzten Wochen angespannt und erst langsam stabilisiert sich das Geschäft wieder.

Corona ging auch an Erntebrot nicht spurlos vorüber

Die Filialen haben zwar alle wieder wie gewohnt geöffnet, aber die Umsätze sind noch nicht wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise. Auch bei dem Betrieb von Schulen und Kindergärten gibt es noch Einschränkungen und somit Umsatzeinbußen beim Lieferanten Erntebrot. Die Geschäftsführung Alexander Großmann und Elke Lehmann sowie der Insolvenzverwalter im Verfahren, Rechtsanwalt Thomas Beck, entschieden sich deshalb aus kaufmännischer Vorsicht dafür, den Kredit zu beantragen. Die Gläubigerversammlung bewilligte das Vorgehen. Bei Bedarf stehen nun zusätzliche liquide Mittel zur Deckung der laufenden Betriebskosten bereit. Alle Beteiligten hoffen hier jedoch auf zeitnahe weitere Lockerungen und somit die Normalisierung des Alltags.

Unternehmen mit gesundem Kern

Erntebrot gilt trotz der nunmehr zweiten Insolvenz als Unternehmen mit einen operativ gesunden Kern und einem nach wir vor guten Stand im Markt. Auch wenn es in der Branche einen harten Wettbewerb gibt. Der nun offenbar gefundene Käufer, der das Unternehmen beziehungsweise Mehrheitsanteile am Unternehmen übernimmt, soll als leistungsstarken Partner Erntebrot und seinen Mitarbeitern wieder langfristige Stabilität geben.

Das mittelständische Bäckereiunternehmen mit nahezu 180 Mitarbeitern meldete am 8. Juli 2019 Insolvenz an. Seitdem war es Insolvenzverwalter Thomas Beck und dem Team um die beiden Geschäftsführer Elke Lehmann und Alexander Großmann gelungen, den Geschäftsbetrieb solide fortzuführen. Täglich produziert und verkauft Erntebrot frische Waren. Die Großkunden werden zuverlässig beliefert. Parallel werden im Betrieb Strukturen und Arbeitsprozesse optimiert und das Controlling verstärkt.

Die 35 Filialen werden weitergeführt, stehen aber nach Wirtschaftlichkeitskriterien unter Beobachten. Filialschließungen sind aber aktuell keine weiteren geplant. Auch Mitarbeiterkündigungen wird es nicht geben. Erntebrot sucht vielmehr Verstärkung beim Verkaufspersonal seiner Filialen und vor allem Fahrer für die Auslieferungen.

Nicht die erste Insolvenz

Schon einmal im März 2016 hatte das Unternehmen wegen wirtschaftlicher Probleme die Planinsolvenz beantragt. Das Planinsolvenzverfahren wurde im März 2017 beendet. Seitdem arbeitete Erntebrot an der Stabilisierung, war allerdings dafür finanziell doch zu schwach ausgestattet, um selbst kleinere Krisen zu überstehe. So brachen im Sommerloch 2019 bei längerer Hitze die Umsätze an den Kuchentheken ein. Plötzlich reichte die Liquidität nicht aus, um diese Umsatzdellen auszugleichen. Erneut musste Insolvenz angemeldet werden.

