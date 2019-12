Die Nossen-Riesaer Eisenbahn Compagnie hat die Planung für die Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Döbeln und Dresden in Auftrag gegeben. Im Frühjahr sollen Ergebnisse vorliegen. Unser Leser Matthias Gründling warnt in einer Zuschrift an die Redaktion davor, dass die Döbelner Region ein weißer Fleck im Verkehrsatlas bleibt.