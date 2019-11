Erntebrot läutet Stollensaison ein und plant nächsten Tag der offenen Tür

Döbeln

Stollenduft liegt in der Luft an diesem Samstagnachmittag, an dem ausnahmsweise die Türen zur Großbäckerei in Masten offen stehen. Zumindest ein Stück weit. Denn bis ganz an die Öfen, aus denen die Mitarbeiter einen heißen Stollen nach dem anderen holen, dürfen die Besucher dann doch nicht, auch wenn Tag der offenen Tür bei Erntebrot ist. Seit 19 Jahren lädt das Unternehmen am Samstag vor dem Totensonntag zu sich ein – auch als Dankeschön an die Kundschaft, die sich traditionell an diesem Tag mit Stollen jedweder Art eindecken kann.

Marvin interessieren die Stollen nicht. Der Dreijährige ist mit seiner Schwester Lynn und Mutter Juliane Bretschneider aus Reinsdorf nach Masten gekommen, um an der Backstrecke Mürbeteig zu verarbeiten. Für 4 Euro kann der junge Mann 200 Gramm Teig ausstechen und verzieren. Und er hat sichtlich Freude daran. Der Papa, der zu Hause auf dem Sofa geblieben ist, muss sich nicht ärgern – er bekommt vom Naschwerk eine Probe. Sagt Marvin. Der Erlös aus dieser Aktion geht wie alle Jahre an eine Kindertagesstätte in der Region.

Nebenan in der Halle herrscht Partystimmung. Die Randfichten sind in diesem Jahr der musikalische Höhepunkt zum Tag der offenen Tür. „Na sicher zieht das auch den einen oder anderen her, der noch kein Kunde bei uns ist“, sagt Geschäftsführerin Elke Lehmann. Sie freut sich über die – wie alle Jahre – große Resonanz. Schon im Sommer fragen die Kunden, ob es die Veranstaltung wieder gibt. Wie viele Leute es am Ende gewesen sind, die zu Besuch waren, ist ihr eigentlich egal. „Das steht für uns nicht im Vordergrund.

Dass es viele sind, zeigen die permanent voll belegten Parkplätze und das rege Treiben an den Verkaufsständen. Kaum einer geht, ohne dass er irgendetwas im Beutel hat. 10 000 Stollen haben die Erntebrotbäcker für den Bestand zum Tag der offenen Tür gebacken, etwa 4 000 noch live. Elke Lehmann schätzt, dass tatsächlich fast diese Menge am Samstag über die Theke gegangen sein wird. Viele Kunden kaufen gleich vier oder fünf und sorgen damit für die Zeit bis Weihnachten vor. Allein 40 Stollen hat ein Kunde mitgenommen, der mittlerweile in Franken lebt und extra wegen des Erntebrot-Stollens seit vielen Jahren in die alte Heimat kommt. „Das spricht ja auch ein Stück weit für uns“, so Elke Lehmann.

In diesem Jahr hat sich das Unternehmen ein Stück weit gegen den Trend gestellt und erst im September mit der Stollenproduktion begonnen. Seit Mitte Oktober gibt es das Weihnachts-Backwerk in den Filialen. Dass Erntebrot mittlerweile im Osten Deutschlands der stärkste Lieferant für Stollen ist, war harte Arbeit. „Auch den Namen ’Sächsischer Stollen’ haben wir uns hart erkämpft“, so die Geschäftsführerin des Unternehmens, das seinen Stollen klassisch, nach einem Rezept aus den 70er Jahren backt. Angesprochen auf die laufende Planinsolvenz des Unternehmens will Elke Lehmann nur soviel sagen: „Dass wir jetzt schon den 20. Tag der offenen Tür im nächsten Jahr vorbereiten ist ein Zeichen dafür, dass wir auch weiterhin für unsere Kunden da sein werden.!“

Von Manuela Engelmann-Bunk