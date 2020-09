Erntedankfest lockt tausende Besucher nach Klosterbuch

Klosterbuch

Zehnmal so viele Gäste als Einwohner hatte der Leisniger Ortsteil am Wochenende. Diesen Eindruck konnte gewinnen, wer durch Klosterbuch ging. Massen an Autos auf den Parkplätzen, Menschenmassen auf der Straße und natürlich im Kloster Buch.

Altes Handwerk lebt wieder auf: Jörg Senf aus Roßwein zeigt die Verarbeitung von Garnen zu Stoffen. Quelle: Sven Bartsch

ten hat der Förderverein nicht nur einen der üblichen Bauernmärkte, sondern ein Erntedankfest. Und dazu Sonderführungen im Abthaus zum aktuellen Stand der Restaurierungsarbeiten. Die Erntekönigin war da und die Tänzerinnen des 1. Kriebethaler Tanzsportvereins zur Eröffnung. Jede Menge regionale Direktvermarkter hatten ihre Stände aufgebaut, dazu kamen Handwerker aus der Region, wie beispielsweise Jörg Senf aus Roßwein, der die Verarbeitung von Garnen zu Stoffen zeigte. Dieter Kunadt aus Leisnig hatte – na was wohl – jede Menge Pilze dabei.

Zum Glück hatte es geregnet: Dieter Kunadt aus Leisnig konnte in diesem Jahr endlich wieder Pilze präsentieren. Quelle: Sven Bartsch

Und doch bot das Erntedankfest auch Kunst und Kultur. Kunst zum Beispiel im Kuhstall. Dort stellte Claudia Werner ihre Aquarelle aus und malte auch live vor den Leuten. Nicht wenige fanden den Weg in die Kühle der ehemaligen Stallräume, wenngleich sich auch nicht solche langen Schlagen wie am Verkaufswagen von Fisch-Ziegler bildeten. „Meine Bilder beruhen auf der Natur. Ich male die Energie, die in den Pflanzen steckt“, sagt die Künstlerin, die ihr Schaffen als spirituelle Reise sieht und ihre Kunstwerke als „Energiebilder“ beschreibt.

Die Kultur steckte als Esskultur und Backkultur in den Präsentationen von Bäckermeister Christian Brauer aus Böhrigen, der das Mehl selber mahlt und das Getreide dafür vom Biobauern bezieht. Das wiederum passte zum Motto des Erntedankfestes. „Vielfalt Getreide“ lautete das und das Kloster selbst hat dazu unterschiedliche Getreidesorten angebaut und präsentierte diese. Kultur steckte auch im Mittagsgebet, das Fördervereinsmitglied und Pfarrer Lutz Behrisch am Sonnabendmittag abhielt – mit gesungenen Psalmen, was die Roßweiner Kantorin Susanne Röder mit einem kleinen Chor bewerkstelligte.

Coronabedingt gab es die Auflage, dass sich nur 1000 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten durften. Darüber wachte der Einlass. „Wir hatten diese Zahl am Sonnabend mehrfach erreicht“, sagt Sabine Patzelt vom Förderverein. Da aber ein ständiges Kommen und gehen war, mussten die Leute vom Einlass niemanden wegschicken. „Das Erntedankfest ist sehr gut gelaufen, wir sind sehr zufrieden mit dem Wochenende“, sagt Sabine Patzelt.

Von Dirk Wurzel