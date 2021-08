Döbeln/Schleinitz

Wenn sich Männer zur Getreideernte treffen, die sonst eigentlich nichts mit Landwirtschaft zu schaffen haben, dann hat das wohl mit Leidenschaft zu tun. Gleich recht dann, wenn es sich bei der Maschine, die im Wettlauf gegen drohendes Regenwetter über das Feld manövriert wird, nicht um moderne Technik, sondern einen historischen Mähbinder handelt.

Ernten wie zu Urgroßmutters Zeiten: mit dem historischen Mähbinder bereiten die Schleinitzer Vereinsmitglieder ihren Dresch- und Handwerkertag vor. Quelle: Sven Bartsch

Der gehört zum Fuhrpark des Museums für ländliches Brauchtum, das von den Mitgliedern des Fördervereins Schloss Schleinitz liebevoll gepflegt wird. Wie jedes Jahr vor dem traditionellen Dresch- und Handwerkertag musste auch diesmal wieder „die Ernte eingebracht werden“, um für die Demonstration der alten Dreschtechnik zur Veranstaltung genügend Material zur Verfügung zu haben.

Harro Faßbinder, den man in Döbeln und Umgebung eher mit Nähmaschinen als mit Landtechnik in Verbindung bringt, war auf dem Feld in Schleinitz mit am Start. Der 77-Jährige hat nicht nur dabei geholfen, die sogenannten Getreide-Puppen, die der alte Mc Cormick ausgespuckt hat, mit auf den Erntewagen zu laden.

Das Wetter hat mitgespielt, das Getreide konnte trocken eingebracht werden. Quelle: Sven Bartsch

Er hat zwischenzeitlich auch den kleinen Traktor übers Feld gesteuert, mit dem der Erntewagen gezogen wurde. „Da muss man erstmal schauen, wie das funktioniert“, sagt der ehemalige Spielwaren- und Nähmaschinenhändler und lacht: „Schreiben Sie das bloß nicht.“ Aktionen wie die auf dem Getreidefeld, von dem der Bauer jedes Jahr ein Stück für den Verein stehen lässt damit er es zu seinem Zweck abernten kann, gehören für ihn seit Jahren dazu.

Mittwochsgruppe hält Museum in Schuss

Seit fast einem Vierteljahrhundert gehört Harro Faßbinder dem Förderverein schon an. Noch bevor er selbst in Rente gegangen ist, hatte man ihn damals angesprochen – als Nähmaschinenfachmann. Denn im Museum gibt es eine umfangreiche Ausstellung mit den Maschinen, denen Harro Faßbinder noch heute mit privater Sammler- und Reparatur-Leidenschaft zugetan ist.

Die Mittwochsgruppe des Fördervereins trifft sich wöchentlich. Quelle: Sven Bartsch

Mittlerweile ist der Schleinitzer Nähmaschinenpark in Schuss gebracht. Zu tun gibt es im Museum dennoch auch für den Nähmaschinenfachmann genug. Jede Woche trifft er sich in der Mittwochsgruppe mit etwa 20 anderen Vereinsmitgliedern, die wie er Rentner sind. Dann wird gewerkelt, repariert, geputzt, gemacht.

Über 100 Mitglieder hat der Förderverein insgesamt. Zum Jahreshöhepunkt sind fast alle irgendwie dabei und helfen mit, dass der Dresch- und Handwerkertag gelingt. Die vielen Frauen beispielsweise zaubern mit ihrem Einsatz in den heimischen Küchen ein riesiges Kuchenbuffet und managen die Kaffeezeit. Und auch in diesem Jahr wird wieder gezeigt, wie ländliches Leben anno dazumal funktioniert hat. In das können die Besucher – jedes Jahr kommen über tausend Gäste nach Schleinitz – nicht nur im Museum mit seinen vielen Abteilungen auf drei Etagen eintauchen. Unter anderem Bauernstube, Imkerei, Wäschestube mit einer Bügeleisensammlung, verschiedenste Werkstätten, eine Spielzeug und eine Fernseh- und Rundfunkausstellung stehen offen. Und natürlich die Nähmaschinenabteilung.

Mittag aus der historischen Kartoffeldämpfe

Am 5. September gibt es auch jede Menge Demonstrationen. Traditionell wird alte Ernte- und Dreschtechnik vorgeführt. Verschiedenste Handwerker zeigen ihr Können: Schuhmacher, Schmied, Sattler, Schäfer Seiler, Schnitzer und Zimmermann kann über die Schultern geschaut werden. Erstmals sind auch Waschweiber dabei, die zeigen, wie das mit dem Federnschleißen funktioniert. Ebenfalls Premiere beim Schleinitzer Dresch- und Handwerkertag feiert eine mobile historische Kartoffeldämpfe, in der früher vor allem Schweinekartoffeln gekocht wurden. Das Gerät stammt aus Lommatzsch, wo zu DDR-Zeiten in der Firma Gotthardt&Kühne Dämpferanlagen hergestellt wurden. Aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat die 80 Jahre alte Anlage Technik-Liebhaber Frank Kühne, der viele Jahre als Konstrukteur in Lommatzsch gearbeitet hat.

Alte Technik hegen und pflegen

Der 74-Jährige ist Mitglied im Förderverein und will zum Handwerkertag mit der in vielen Arbeitsstunden wieder flott gemachten Dämpfe zeigen, wie früher einfache Technik hergestellt wurde, die heute immer noch funktioniert wenn sie gepflegt und repariert wird. Natürlich gibt es dann auch Kartoffeln – mit Quark und hausschlachtener Leberwurst. Es gibt einen kleinen Bauernmarkt, eine Oldtimerschau mit den Ostrauer Treckerfreunden und jede Menge Mitmach-Möglichkeiten für Kinder. Und Harro Faßbinder wird – natürlich – bei den Nähmaschinen zu finden sein.

Von Manuela Engelmann-Bunk