Erst der Roßweiner Hof, dann ein Bunker – Matthias Liebscher schlägt wieder zu

Simselwitz

Ein paar Meter am Wasserwerk vorbei in Simselwitz und man ist da – am Bunker, den sich Matthias Liebscher gerade erst angeschafft hat. Das Tor vor dem Eingang hängt schief in den Angeln, vom Zutritt zum Gelände abhalten kann es Unbefugte längst nicht mehr. Das kann auch das kratzige Gestrüpp ring um die Öffnung zum Bunker nicht. Eine Tür existiert nicht mehr.

In den letzten Jahren ist der unterirdische Rückzug aus DDR-Zeiten Stück für Stück ausgeräumt worden, weiß Matthias Liebscher. Noch bis vor drei Jahren sei das Objekt laut Vorbesitzer recht gut ausgestattet gewesen. Jetzt sind sämtliche Leitungen und Rohre verschwunden. Daniel Tutas, der in Limburg lebt, wollte den Bunker schon seit Längerem wieder loswerden, nachdem er ihn vor vier Jahren für 2.500 Euro gekauft hatte, um daraus irgendwann mal einen Escape-Room zu basteln. Aus diesen Träumen ist nichts geworden. In Matthias Liebscher hat Daniel Tutas einen begeisterten Abnehmer für den ungenutzten Bunker gefunden. 8.000 Euro war ihm das Relikt wert.

Bis zum Fuß der steilen Treppe, die in Liebschers neueste Errungenschaft führt, kann man noch gut sehen. Dann wird es dunkel und nur seine kleine Taschenlampe weist den Weg. Früher gab es Stromleitungen hier, Licht, Sanitäranlagen. Wasser konnte aus dem nahe liegenden Wasserwerk zugeleitet werden. Der Bau stammt aus den 60er Jahren und war als Ausweichführungsstelle für die Kreiseinsatzleitung Döbeln gedacht. Das Wehrkreiskommando Döbeln war für die Sicherstellung zuständig.

Die knapp 140 Quadratmeter sind in 16 unterschiedlich große Räume aufgeteilt. Im Vergleich zu anderen verlassenen Bunkeranlagen findet sich in Simselwitz wenig Müll. Auch die Wände sind nicht mit Graffiti beschmiert, worüber sich Matthias Liebscher sehr freut. Er will den Führungsbunker irgendwann vermieten. Interessenten gäbe es jede Menge in der Szene, ist er sich sicher. Dafür muss das Objekt allerdings hergerichtet werden, auch wenn es Liebscher so originalgetreu wie möglich erhalten möchte. Er hofft auf Bilder, originale Fahnen und Karten, die irgendwann in seinem Bunker hängen werden und das Erlebnis der Vergangenheit noch intensivieren. „Vielleicht gibt es Leute, die altes Material dazu haben. Ich würde mich freuen, wenn sie es mir zur Verfügung stellen würden“, sagt der begeisterte Sammler.

Durch Zufall an den Bunker gekommen

Es knackt unter den Schuhsohlen, Glassplitter liegen auf dem Boden verstreut. „Ah, es war also doch noch mal jemand hier“, stellt Liebscher fest, als er die zerstörten Scheiben einer Tür sieht, die im Gegensatz zu anderen noch in den Angeln hängt. „Das war bei meinem letzten Besuch noch ganz.“ Ein paar Räume weiter steht ein Tisch, eine eingestaubte Weinflasche darauf. Leer. Fast schon Kunst. Matthias Liebscher selbst fährt mit seiner Frau zweimal im Jahr nach Kamenz – zum Panzerfahren. „Das fetzt“, sagt der Roßweiner, der an Militärhistorik interessiert ist und sich immer noch freut, dass er zufällig vom Verkauf des Simselwitzer Bunkers erfahren hat. „Ich wollte ihn einfach unbedingt haben.“ Weniger reizvoll sind die Anlagen in Roßwein für ihn, von denen er weiß. Ein Bunker befinde sich an der Bahnlinie, in der Nähe des neuen Spielplatzes. „Das ist aber ein unauasgebauter Bunker.“

Die Besonderheit des standardisierten Bunkers vom Typ LP-09 in Simselwitz – etwa 150 davon gab es in der früheren DDR – erschließt sich maximal dem Fan, so wie Matthias Liebscher einer ist. Mit der Nutzung macht sich der Roßweiner keinen Stress. Wenn er neben dem Ausbau seines Hauses in Roßwein Zeit findet, will er den Bunker Stück für Stück herrichten. Dazu gehören auch Reparaturen. In einem der größeren Räume, dem früheren Lagerraum, ist der Fußboden zerstört, Betreten im Dunkeln nicht empfohlen.

Doch im Großen und Ganzen ist das Objekt in einem guten Zustand. Damit das so bleibt, will Matthias Liebscher als erstes eine fest schließende Tür vor den Eingang setzen, damit sich niemand mehr Zugang verschaffen und Unfug unter der Erde treiben kann. Das 2.500 Quadratmeter große Grundstück, auf dem sich der Bunker befindet, ist zugewuchert. Und so soll es bleiben. Matthias Liebscher hat keine Bewirtschaftungspläne.

Von Manuela Engelmann-Bunk