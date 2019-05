Waldheim

Nach einem Zeugenhinweis stellten Polizisten am Mittwoch um 23.40 Uhr einen 18-Jährigen in der Waldheimer Hauptstraße, der dort zuvor offenbar mehrere Wahlplakate abgeschlagen hatte. Insgesamt wurden 15 Plakate verschiedener Parteien beschädigt. Gegen den Mann wird nunmehr wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Bei der Überprüfung des 18-Jährigen wurde zudem festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und wird am Donnerstag einem Richter am zuständigen Gericht vorgeführt.

Von ap/DAZ