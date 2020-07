Erst krakeelen, dann klauen: Döbelner steht nach Wohnungseinbruch vor Gericht

Döbeln

Richtig betrunken will ein Döbelner gewesen sein, als er in die Wohnung einer Bekannten einbrach. Zwei Flaschen Whiskey habe er am Vorabend der Tat geleert. Die meisten Leute würden nach einer solchen Sauferei auf der Intensivstation oder in der Pathologie liegen. Der 33-Jährige aber trifft morgens früh um sechs zwei Leute auf der Straße, die er gar nicht kennt, und steigt mit ihnen in eine Wohnung an der Vyskover Straße in Döbeln-Nord ein. So erzählte er es zumindest dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg im Amtsgericht Döbeln. Wohnungseinbruchsdiebstahl lag dem Deutschen zur Last. Fernseher, Laptop und einen Tablet-Computer soll er laut Anklage am 22. Juli 2019 gestohlen haben.

Wut auf Geschädigte

„Ich bekenne mich schuldig“, sagte der Angeklagte. Seine Oma sei gestorben und das habe er mit viel Schnaps betrauert. Zudem sei er wütend auf die Geschädigte gewesen. „Ich habe ihr 80 Euro für Fahrtkosten geliehen und sie kauft sich Crystal davon.“ Seine Mittäter nannte er dem Gericht nicht. „Ich weiß doch gar nicht, wer das war. Die habe ich auf der Straße getroffen“, sagte er auf die entsprechende Nachfrage. Durch den Diebstahl wollte er seine Schulden eintreiben. Ein Teil der Beute ging an die Besitzerin zurück, das Tablet habe er verkauft.

Pöbeln in Döbeln

Dass der Angeklagte am Vorabend der Tat geistig nicht ganz alleine war, was durchaus auf den Einfluss der Freunde Jim Beam oder Johnny Walker zurückzuführen sein kann, legte die Aussage eines Nachbarn nahe. Er hatte den 33-Jährigen am Vorabend der Tat beobachtet. „Die Frau sagte, da steht einer und tut rumkrakeelen. Als ich vom Balkon sah, sah ich ihn da sitzen. ,Ich warte auf die Schlampe’, sagte er zu mir, als ich fragte.“ Auch von 800 Euro habe der Mann gesprochen. Aber eigentlich waren es doch 80? „Das ging von 80 bis 800. Ich sagte noch zur Frau, wenn wir noch eine Stunde warten, sind es 8000“, sagte der 69-Jährige sehr zum Amüsement der Juristen.

Vermindert schuldfähig?

Sowohl Staatsanwältin Angelika Rickert als auch der Verteidiger, Rechtsanwalt Forberger, glaubten dem Angeklagten, zum Zeitpunkt der Tat stark betrunken gewesen zu sein. „Man müsste den 21 nehmen, um die Strafe zu mildern“, sagte die Staatsanwältin und meinte Paragraf 21 Strafgesetzbuch, der die verminderte Schuldfähigkeit regelt. Wohnungseinbruchsdiebstahl ist seit 22. Juli 2017 ein Verbrechen. Die Mindeststrafe beträgt ein Jahr Haft. Einen minder schweren Fall sieht die geänderte Rechtslage nicht mehr vor. „Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir hier krampfhaft versuchen, von dem Strafrahmen wegzukommen“, sagte Rechtsanwalt Forberger.

Siebeneinhalb Monate

Für ihn war es aber die Diskrepanz zwischen dem damaligen Verhalten seines Mandanten und seinem verbindlichen und gesetzten Auftreten vor Gericht, die für eine Alkoholisierung und damit eine Strafmilderung über die verminderte Schuldfähigkeit sprach, die zu den besonderen gesetzlichen Milderungsgründen gehört. Rechtsanwalt Forberger und Staatsanwältin Rickert beantragten sieben Monate und zwei Wochen Haft mit Bewährung für den Bruch in Döbeln-Nord.

Gericht setzt Strafe höher an

Aber da spielte das Gericht nicht mit. „Sorry, das glauben wir dann doch nicht“, sagte die Vorsitzende Richterin zur angeblich schweren Alkoholisierung des Angeklagten. Und auch nicht, dass der Döbelner zwei ihm angeblich völlig Unbekannte zu dem Verbrechen überredet hat. Ein Jahr und zwei Wochen Haft lautete das Urteil des Schöffengerichtes. Es bezog eine Geldstrafe aus einer früheren Verurteilung ein und bildete eine Gesamtstrafe. Deren Vollstreckung setzte das Gericht zur Bewährung aus. Zwei Jahre dauert die Probezeit und es gibt Auflagen, wie Bewährungshilfe. Zwar hatte der 33-Jährige vor mehr als zehn Jahren mal im Gefängnis gesessen, weil ihm die Bewährung einer einjährigen Jugendstrafe (Diebstahl, Körperverletzung, Brandstiftung) widerrufen worden war. Seitdem ahndeten die Gerichte seine weiteren Straftaten ( Körperverletzung, Diebstahl, Beleidigung, Betrug) sieben Mal mit Geldstrafen.

Ordnungsgeld für schwänzende Zeugin

Er wolle nach Bayern gehen, wo schon seine Eltern leben. Einen Beruf hat er nicht gelernt, ist aber zuletzt als Produktionshelfer arbeiten gegangen. „Wenn Sie nichts aus der Bahn wirft, sind sie bestimmt ein vernünftiger Kerl“, sagte Richterin Fahlberg. Ohne verminderte Schuldfähigkeit musste das Gericht den Mann zu einer Haftstrafe von mindestens einem Jahr verurteilen. „Ich kann das Gesetz nicht ändern, auch wenn ich es nicht schön finde. Das hat der Gesetzgeber so entschieden“, so Richterin Fahlberg. Sie sagte das vor dem Beziehungshintergrund dieser Tat und der nunmehr fehlenden Möglichkeit, bei der Zumessung der Strafe einen minder schweren Fall anzunehmen. Man muss kein Jurist sein, um festzustellen, dass sich der Bruch in Döbeln-Nord grundlegend von den Fällen unterscheidet, in denen beispielsweise die Mitglieder osteuropäischer Einbrecherbanden Leuten die Buden ausräumen. Die Geschädigte zeigte auch kein allzu großes Interesse an der Strafverfolgung. Sie war als Zeugin zur Verhandlung geladen, schwänzte aber. 100 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise zwei Tage Haft, brummte ihr die Vorsitzende dafür auf.

Einbrecher lobt Urteil

Der 33-Jährige verließ den Gerichtssaal wieder in Fesseln. Justizbeamte der JVA Dresden brachten ihn ins Gefängnis zurück, wo er eine Geldstrafe abbrummt. Diese gab es im vergangenen Jahr für Betrug. Ins Gefängnis war der Döbelner ursprünglich gekommen, weil er den Termin am 14. Mai schwänzte. Damals wollte das Gericht die Anklage wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls eigentlich verhandeln. Weil der Angeklagte nicht erschien, erließ die Vorsitzende eines Sitzungshaftbefehl. In einer anderen Verhandlung wegen Raubes sollte der Mann als Zeuge aussagen, erschien aber ebenfalls nicht. Der dort Angeklagte hatte ihn angeschwärzt und der Mittäterschaft bezichtigt.

Das aktuelle Urteil nahm der 33-Jährige hin. „Das ist ein gutes Urteil“, sagte er und verzichtete auf Rechtsmittel. Da dies auch die Staatsanwältin tat, ist das Urteil rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel