Erst spucken, dann scannen: Wie das Testen in Döbeln-Ost funktioniert

Kurz und schmerzlos zum Testergebnis in Döbeln-Ost. Obwohl am Sonnabend viele Leute das Angebot wahrnehmen, einen PoC-Antigentest vornehmen zu lassen, stehen keine Autoschlangen auf dem Marktkauf-Parkplatz. Bequem aus dem Auto heraus können sich die Bürger hier ihren Speichel untersuchen lassen. Denn statt sich mit dem „Popelstab“ der sonst verbreiteten Corona-Schnelltests in der Nase herumzufuhrwerken, um einen Abstrich zu ziehen, braucht es für diese Untersuchung einfach nur ein bisschen Spucke. Die Ergebnisse kommen auf die Mobiltelefone der Probanden. Wer will, kann sie sich aber auch für zwei Euro ausdrucken lassen.

Drive-In-Konzept verkürzt Wartezeit

Das Drive-In-Konzept ist augenscheinlich das Rezept für zügiges Testen vieler Menschen in kurzer Zeit. „Wir haben hier noch keine Warteschlangen erlebt. Bisher standen höchstens mal drei Autos an. Das ist ja der Grundgedanke, dass keiner erst aus dem Fahrzeug aussteigen soll“, sagt Michael Köhler, Chef der Döbelner Getränkevertrieb GmbH. Er hat mit seinem Team das Testzentrum zum Durchfahren auf dem Marktkauf-Parkplatz in nur einer Woche aus dem Boden gestampft.

Marcus Zimmermann träufelt die Test-Flüssigkeit auf die Test-Kassette. Quelle: Dirk Wurzel

„Das läuft hier sehr gut. In Leipzig ist es schwierig, überhaupt einen Termin zu bekommen“, sagt Denise Kielau. Sie nutzte einen Verwandtenbesuch in Döbeln, um sich testen zu lassen. Zunächst gab sie dazu die Karte ihrer Krankenversicherung ab und ein Mitarbeiter las diese ein – wegen der Abrechnung, denn die Krankenkassen bezahlen die Testerei. Dann reichte Andreas Schmidt der jungen Frau einen kleinen Plastebecher. „Bitte einmal spucken.“ Im Container untersuchte Marcus Zimmermann den Speichel, indem er ihn nach einer entsprechenden Behandlung mit einer speziellen Flüssigkeit auf die Testkassette träufelte. Nach einer viertelstündigen Wartezeit zeigt dann der Strich: Positiv oder nicht. Im Container steht übrigens eine mobile Anlage, die die Raumluft filtert und Viren entfernt.

Milka-Pralinen als Dankeschön

Denise Kielau brauchte aber nicht auf dem Marktkauf-Parkplatz zu warten. Wie alle Probanden bekam sie ein Blatt mit einem QR-Code. Sowie das Ergebnis vorliegt, tragen es die speziell geschulten Mitarbeiter der Teststation in ein geschütztes Computersystem ein. Denise Kielau musste nach einer Viertelstunde nur den QR-Code mit der Kamera ihres Mobiltelefons scannen, um Bescheid zu wissen. Der Selbsttest des Reporters von lvz.de zeigte: Auch wenn man sonst nicht so der große Technik-Fuchs ist, funktioniert das Abrufen des Ergebnisses reibungslos und ist völlig einfach. Schneller und unkomplizierter kann man sich nicht auf Corona testen lassen, als in Döbeln-Ost. Wer gerne etwas Schriftliches hat, kann auch vor Ort warten und sich das Testergebnis ausdrucken lassen. Das nutzten einige Bürger, die sich testen ließen. Und manche waren sogar so zufrieden, dass sie Michael Köhlers Testteam nach dem Einkauf noch mit Milka-Pralinen dankten.

Um sein Testergebnis zu erfahren, muss man einen QR-Code scannen. Quelle: Dirk Wurzel

Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) begrüßt die Öffnung des neuen Testzentrums ausdrücklich. „Die Kapazitäten reichen noch lange nicht aus“, sagt er und appellierte an alle Döbelner mit den entsprechenden Möglichkeiten, ebenfalls Initiative zu ergreifen und weitere Testmöglichkeiten zu schaffen. Die erforderlichen Informationen zur Umsetzung gebe es beim Landratsamt. Indes hat die Stadt die Öffnungszeiten für ihr eigenes Testzentrum für die Zeit über Ostern angepasst. Da sowohl der Karfreitag als auch der Ostermontag Feiertage sind, wird dafür am Gründonnerstag und am Dienstag noch mit getestet. Normalerweise kann die Ratskellerdiele montags, mittwochs und freitags zum Testen angesteuert werden. Das Drive-In-Testzentrum hat von Montag bis Freitag von 8 – 18 Uhr und am Sonnabend von 11 – 16 Uhr auf. Ein Test pro Woche ist kostenlos.

Von Manuela Engelmann-Bunk und Dirk Wurzel