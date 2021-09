Döbeln

Das Jahr 2022/23 soll das Zuckertütenjahr für die Freie Landschule der Generationen in Döbeln werden. Darauf arbeitet ein Kernteam aus aktuell zehn Frauen und Männern hin. Und zwar seit 2018, als im Sommer die Idee für das ambitionierte Projekt geboren wurde. Inzwischen haben die Mitstreiter einen gemeinnützigen Verein gegründet und sind die Planungen so weit vorangeschritten, dass die Eröffnung der ersten selbstorganisierten, alternativen Oberschule in der Muldestadt tatsächlich in greifbare Nähe rückt. Bis November können die erforderlichen Anträge zur Genehmigung durch das Landesamt für Schule und Bildung Chemnitz eingereicht werden. Aktuell arbeitet das Team um Vereinsvorsitzende Susann Gasse an der Finanzierung des Projektes. Und sucht genauso Pädagogen, die an der Umsetzung seiner Idee von einer Freien Oberschule mitarbeiten möchten wie Eltern, deren Kinder demnächst in die fünfte oder sechste Klassen kommen.

Wunsch nach Bildungsalternative

Ihre Motivation? „Eine Wahl für unsere Kinder zu haben.“ Sozialpädagogin Susann Gasse gehört zu den „Gründungsmüttern“ des Projektgedankens, arbeitet wie die anderen auch als Pädagogin und hat selbst ein schulpflichtiges Kind. Aus beruflichen und persönlichen Erfahrungen mit Schule habe sich bei ihr und den anderen Müttern der Wunsch nach einer Alternative zu staatlichen Schulen entwickelt. Inzwischen ist das Team gewachsen, haben zu den Pädagoginnen Förderer mit unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen gefunden.

Auch wenn alle Inhalte des sächsischen Lehrplans vermittelt werden und die Vorbereitung der Schüler auf die Abschlussprüfung in der zehnten Klasse erklärtes Ziel ist und bleibt – der Weg dahin soll ein anderer sein als die bisher in der Region angebotenen. Und er soll die Schüler noch besser auf das Leben an sich vorbereiten. Mit ihrem pädagogischen Konzept orientieren sie sich an Schulpreisträgern und Reformpädagogik.

Mit der Freien Landschule der Generationen wollen die Initiatoren einen Lern- und Lebensort für mehrere Generationen schaffen. Altes Wissen soll neu vermittelt werden – mit Hilfe von Älteren und Eltern, beispielsweise in Ganztagsangeboten, soll deren Erfahrungsschatz an die Schule geholt werden. Generationsübergreifendes Lernen voneinander, miteinander und übereinander ist einer der Grundgedanken der neuen Schule, ebenso eine stärkere Praxisnähe. Genauso entscheidend sind alternative Lernmethoden, mit Hilfe derer Kinder und Jugendliche befähigt werden, ihre Lernprozesse aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. „Außerdem wollen wir ein umweltbewusstes und mit unserer ländlichen Region verbundenes Lernen fördern“, so Gasse.

Keine Noten und ein Frei-Tag

Der Freitag wird ein Frei-Tag und ist außerschulischen Lernerfahrungen vorbehalten. Dahinter stehen die angestrebte Praxisnähe, sowie eine bessere und frühere Vorbereitung auf die Berufswahl. Wissen vermittelt wird fächerübergreifend und naturnah über das ganze Schuljahr hinweg. Gelernt wird in altersgemischten Lerngruppen – fünfte und sechste Klassen bilden eine Gruppe genauso wie siebente und achte sowie neunte und zehnte Klasse. Statt Noten wird es Kompetenz- und Entwicklungseinschätzungen geben, die auf Noten basieren. Die Freie Landschule der Generationen strebt an, eine genehmigte Oberschule zu werden, keine anerkannte. Deshalb werden die Abschlussprüfung an einer anderen Oberschule abgelegt, mit der man dann kooperiert.

Monatliche Elternstammtische

Gestartet werden soll im Schuljahr 2022/23 mit zwei altersgemischten Lerngruppen. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Dass der Verein schon soweit gekommen sind, liegt auch daran, „dass wir überall, wo wir Partner gesucht und unsere Idee vorgestellt haben, offene Türen eingerannt haben“, so Susann Gasse. Größte Aufgabe ist es jetzt, die Finanzierung endgültig klarzumachen. Ein Schulgebäude in Döbeln ist gefunden und wird vom Partner TAG saniert. In den ersten drei Jahren, wenn das Lasub prüft, ob das Konzept Bestand hat, bekommt die Freie Schule statt der sonst 80 Prozent Zuschuss vom Staat – 20 Prozent müssen bei Schulen in freier Trägerschaft generell über Schulgeld getragen werden – erst einmal nur 40 Prozent. Diesen Zeitraum gilt es finanziell sicher zu überbrücken.

Ein paar Pädagogen hat der Verein bereits gewonnen. Sieben braucht er für den Start im nächsten Schuljahr. Bei ihren monatlichen Elternstammtischen wollen die Mitglieder weitere Eltern und Lehrer für ihre Freie Oberschule gewinnen. Der nächste Stammtisch ist kommenden Mittwoch, 19 Uhr im KL17 in der Ritterstraße in Döbeln.

Von Manuela Engelmann-Bunk