Erster Schritt für die Drogerie in Roßwein ist getan

Es wäre möglich, in Roßwein einen Drogeriemarkt anzusiedeln. Das ist, knapp formuliert, das Ergebnis des Einzelhandelskonzeptes, welches den Stadträten am Donnerstagabend vorgestellt wurde. Und es ist das Ergebnis, auf das die Erstellung des Konzeptes durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) abgezielt hat. Denn ein Drogeriemarkt steht tatsächlich schon länger auf der Wunschliste der Roßweiner. Bevor die Stadt allerdings in die Werbung um die Ansiedelung eines solchen Marktes geht, wollte sie sich auf der sicheren Seite wähnen, um eine „Gemengelage“ wie sie sich in Hartha und Leisnig um die Ansiedelung eines Drogerie-Discounters entwickelt hat, zu vermeiden. „Wir würden mit einer Drogerie hier niemandem im Umfeld die Kunden wegnehmen“, formulierte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) den für die Stadt wichtigsten Fakt noch einmal nach der Präsentation des Konzeptes durch Dr. Eddy Donat vom Dresdner Büro der GMA.

Im Zentrum fehlt es an Parkmöglichkeiten

Ob es am Ende gelingen kann, einen solchen Markt in die Stadt zu holen, stehe auf einem ganz anderen Blatt. Denn dazu müssen auch infrastrukturelle Belange berücksichtigt werden und ein entsprechend großer Platz in der Stadt vorhanden sein. Optimal sei ein Discounter auf dem Markt, um Kunden in die Stadt zu ziehen. Dabei allerdings gäbe es das Parkplatzproblem. Früher habe man auch mit der Mühlstraße geliebäugelt, doch die baulichen Voraussetzungen dort seien wohl eher Investoren abschreckend.

Die Einwohnerzahl gebe eine Ansiedelung her – zu den 7 500 Roßweinern können rund 1 000 Bewohner aus dem Striegistal als potenzielle Kunden gerechnet werden – , die in Roßwein vorhandene Kaufkraft ebenso. Die geschätzte Kaufkraft der Roßweiner Bevölkerung liegt laut der Studie bei zirka 37 Millionen Euro, wobei aktuell etwa 46 Prozent der Kaufkraft abfließt nach Döbeln, Waldheim, Dresden oder auch in Onlineumsätze des stationären Einzelhandels. Etwa 95 Prozent der in Roßwein gebundenen Kaufkraft fließen in Nahrungs- und Genussmittel. Was diese Versorgung angeht, ist die Stadt gut aufgestellt. Auf rund 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche sind in Roßwein Lebensmittel zu haben, das Angebot ist überdurchschnittlich und prinzipiell könne jeder Einwohner mindestens einen der vier vorhandenen Märkte fußläufig erreichen.

Leute müssten in Lohn und Brot stehen

Nicht alle Stadträte zeigten sich am Donnerstagabend zufrieden mit dem vorliegenden Konzept. Was aber wohl weniger an diesem direkt, als an der allgemein herrschenden Situation in der Stadt liegt. Hubert Paßehr ( CDU) gab den Hinweis, dass es mit der neuen Straßenführung keine Parkmöglichkeiten mehr in der dort gebe, wo noch Einzelhandel in der Stadt vorhanden sei oder neu hin könne. Auch die mangelnde Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr stellte er als Mangel heraus. Der Niederstriegiser Ortschaftsratschef Frank Trommer holte ebenso weit aus: Entscheidend sei doch, dass die Leute in der Stadt in Lohn und Brot stünden. Was durch die Schließung des Schmiedewerkes auch wieder torpediert würde. Ein Einzelhandelskonzept mache da keinen großen Sinn. Und auch Christian Senftleben ( CDU) und Jens Tamke ( AfD) schossen gegen das Konzept. Es würde nichts bringen. Dr. Eddy Donat betonte noch einmal, dass ein solches Konzept nicht alles lösen könne, wohl aber die Stadt bei ihren Entscheidungen unterstütze.

Entwurf wird öffentlich ausgelegt

Beschlossen wurde der vorliegende Entwurf letztlich mit drei Enthaltungen: Jens Tamke, Christian Senftleben und Jens Schmidt ( CDU). Jetzt wird das Konzept öffentlich ausgelegt, um die Träger öffentlicher Belange ( IHK, Handelsverband, Landes- und Regionalplanung) zu beteiligen. Erst danach kommt es noch einmal zu einer Beschlussfassung durch den Stadtrat, erst dann kann das Konzept planungsrechtlich in der Bauplanung der Stadt verankert werden.

