Erster bestätigter Omikron-Fall in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Im Landkreis Mittelsachsen gibt es einen ersten bestätigten Fall der Corona-Variante Omikron. Darüber informierte am Mittwochnachmittag das Landratsamt. „Aufgrund dieses Einzelfalls und der persönlichen Rechte der betroffenen Person nennen wir keine weiteren Details“, erklärt dazu André Kaiser, Pressesprecher der Kreisverwaltung..

Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 251 neue Corona-Fälle. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn beträgt damit 55 008. In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden derzeit 92 Corona-Patienten behandelt (+10), davon 17 beatmet (+/-0). Die Inzidenz liegt jetzt bei 343,3 (-149,6). Außerdem gibt es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen steigt damit auf 851.

Die aktuellen Corona-Regeln

Da am Freitag Silvester ist, hier ein Überblick über die aktuell geltenden Coronaschutz-Regeln:

Private Zusammenkünfte, an denen allein geimpfte und genesene Personen teilnehmen, bleiben zulässig, sofern insgesamt nicht mehr als zehn Personen anwesend sind. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres bleiben bei der Zählung unberücksichtigt.

Treffen, an denen mindestens eine Person ohne Impf- oder Genesenennachweis beteiligt ist, bleiben auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person aus einem anderen Hausstand begrenzt.

Es besteht unter anderem in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Läden, Behörden und bei körpernahen Dienstleistungen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

An Silvester und Neujahr sind Feiern auf öffentlichen Plätzen, Anlagen oder sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel untersagt. Zudem dürfen Personen außerhalb der Unterkunft keine Feuerwerkskörper mit sich führen oder abbrennen.

Freizeit- und Kultureinrichtungen, Clubs, Diskotheken und Bars müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Alkoholverbot besteht weiter

Weiterhin gibt es ein Verbot der Abgabe und des Konsums von Alkohol in der Öffentlichkeit. Innerorts gilt das Verbot insbesondere auf Straßen, Gehwegen, in Parks, auf Sport- und Spielplätzen und für Bereiche, in denen Wochen- und Spezialmärkte abgehalten werden. Hinzu kommen auch Privatgrundstücke, die öffentlich zugänglich sind, wie Geschäfte oder Tankstellen.

Von daz