Erstes Mal Modell-Truck-Wettkampf in Hartha

Hartha

Am Wochenende rasen Lastwagen über das Stockcargelände am Heegweg – bloß, dass diese aus der Ferne gesteuert werden und in einem Maßstab von 1:14 über den Parcours düsen. In Hartha findet nämlich erstmals ein Modell-Truck-Wettkampf statt.

„Es ist nicht so spektakulär, wie ein Autorennen. Das Spektakel liegt in der Geschicklichkeit“, erklärt Lothar Starke. Normalerweise fahren er und sein Sohn Kai Starke zu den Wettkämpfen, doch dieses Mal sind die beiden Männer die Veranstalter.

120 Strafpunkte fürs Umkippen

30 Teilnehmer sind für das gesamte Wochenende angemeldet. Am Sonnabend gehen sie bereits um 10 Uhr an den Start. Sie müssen ihre Mini-Lastwagen geschickt durch sogenannte Tore, also Stangen, schlängeln und versuchen nichts und niemanden zu berühren oder gar umzukippen. Falls das doch passiert gibt es laut Regelwerk Strafpunkte, fürs Umkippen sogar satte 120. Wer am schnellsten am Ziel ist und den Parkour mit möglichst wenig Strafpunkten gemeistert hat, gewinnt. Und damit nicht genug: Obwohl die Trucks in Miniatur über die Rennstrecke fahren, sehen sie wie die echten auf unseren Straßen aus. So sind sie unter anderem mit Lichtern und Auspuff ausgestattet. „Es soll eine Veranstaltung für die ganze Familie werden. Gerade für Kinder ist das bestimmt spannend“, sagt Hans-Jürgen Estler, zweiter Vorsitzender des Motorsportclubs Hartha.

Der MSC Hartha ist der Grund, warum der Wettkampf in Hartha stattfindet, denn eigentlich sollten Vater und Sohn Starke dafür nach Potsdam reisen. Auf der dortigen Wettkampffläche wird zurzeit aber aufgeforstet, sodass der Termin wegbrach. „Wir wandten uns an den MSC Hartha und sie haben uns geholfen“, erzählt Lothar Starke. Über einen Verein ist es einfacher eine Veranstaltung dieser Art auf die Beine zu stellen. „Der Wettkampf gehört ja quasi auch zum Motorsport“, sagte Estler mit einem Lächeln.

Weitere Aktionen für Kinder

Neben dem Rennen werden außerdem der Modellflugverein aus Hartha einen Flugsimulator aufstellen und die Waldheimer Schiffsmodellbauer ihre Werke zeigen. Eine Fläche auf dem Stockcargelände wird mit allen Fahrzeugen in Miniatur ausgestattet sein, die im Tiefbau eingesetzt werden. So können sich Kinder an Bagger und Co satt sehen.

„Da kommt auch das innere Kind eines Mannes zum Vorschein“, schmunzelt Kai Starke, der seinen Schwiegervater auf den Modell-Truck gebracht hat. Er selbst wurde von seinem eigenen Vater angestiftet. Der wiederum hegt diese Leidenschaft bereits seitdem er 14 Jahre alt ist.

Der Modell-Truck-Wettkampf findet am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und der Eintritt beträgt für Erwachsene sowie Kinder ab 12 Jahren Zwei Euro.

Von Nicole Grziwa