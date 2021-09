Erstmals Einlasskontrolle zum Roßweiner Weihnachtsmarkt

Roßwein

Ein knappes Vierteljahr noch dauert es bis der erste Weihnachtsmarkt der Region seine Pforten öffnet. Und in diesem Jahr wird es in Roßwein tatsächlich im wahrsten Wortsinn so sein, dass sich Pforten öffnen. Denn das Weihnachtsmarktgelände auf dem Platz vor dem Rathaus wird eingezäunt. Diese Maßnahme wird erforderlich, nicht weil es etwa ein Eintrittsgeld zu zahlen gibt. Das ist nicht der Fall. Vielmehr will die Stadt die sogenannte 3-G-Regel anwenden, um den Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden lassen zu können.

Genesen, geimpft, getestet müssen Besucher sein

Im vergangenen Jahr hatte der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende Corona bedingt relativ kurzfristig abgesagt werden müssen. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) ist guter Dinge, dass man das in diesem Jahr nicht tun muss. „Mit der 3-G-Regel lässt sich eine ganze Menge lösen“, sagt er. 3-G das heißt: Genesen, geimpft oder getestet. Um die entsprechenden Nachweise von den Besuchern des Weihnachtsmarktes zu erhalten, wird es einen Eingang zum Gelände geben, an dem der Einlass kontrolliert wird. Einfacher, so Lindner, wäre eine 2-G-Regel, was bedeuten würde, dass nur Corona geimpfte oder genesene Leute Einlass gewährt bekommen. „Doch das liegt nicht in unserem Ermessen hier, da ist die große Politik gefragt.“

Nicht nur den Weihnachtsmarkt, sondern auch den Lebenden Adventskalender soll es in diesem Jahr nun erstmals geben. Zuletzt war der in gewisser Weise als Ersatz für den ausgefallenen Markt geplant worden, musste dann aber ebenfalls abgesagt werden. Was nicht abgesagt werden musste und auch in diesem eine feste Größe zur Adventszeit ist: Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Markt. Und genau einen solchen sucht die Stadt jetzt noch.

Die Stadt Roßwein holt den Weihnachtsbaum für den Markt kostenfrei beim Spender ab. Quelle: Sven Bartsch

Zehn bis 14 Meter hoch soll er sein, eine möglichst freistehende Fichte oder eine Blautanne. Der gleichmäßige Wuchs ist wichtig. Finden will die Stadt ihren Weihnachtsbaum wieder in einem Garten oder anderem Privatgrundstück.

Von dort holt sie ihn auch kostenfrei ab, Voraussetzung ist ein freier Zugang zum jeweiligen Gelände, damit man mit dem Kran und dem Transport herankommt. Nicht geeignet sind Bäume, die in der Nähe von Freileitungen stehen. Hat der Baum nach Silvester ausgedient, wird er zu Brennholz verarbeitet, über das sich in den letzten Jahren immer der Dampfmaschinenverein und die Roßweiner Schützen gefreut haben.

Eigene Fichten werden jetzt geerntet

Auch die eigene Fichtenschonung wird die Stadt in diesem Jahr wohl teilweise roden, um die Bäume zur Dekoration der Stadt in der Weihnachtszeit zu nutzen. Eigentlich waren die rund 200 Bäume auf einem Grundstück in der Gartengruppe auf dem Hartenberg nach dem letzten Schulfest 2015 gepflanzt worden, um für das nächste Schul- und Heimatfest wieder Dekobäume zu haben. Allerdings werden die in 2025 – für dieses Jahr ist das 2020 ausgefallene Fest jetzt vorgesehen – zu groß sein, um sie an den Straßenrändern aufstellen zu können. Also werden sie schon vorher „geerntet“.

Von Manuela Engelmann-Bunk