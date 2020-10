„Es bringt nichts, zu kapitulieren“ – Roßweiner Bürgerhaus macht weiter

Roßwein

Die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig. Sie lähmt das kulturelle Leben und stellt Menschen tagtäglich vor die unterschiedlichsten Herausforderungen. Dass Menschen nicht vereinsamen oder aus dem häuslichen Umfeld rauskommen, in dem sie – aus welchen Gründen auch immer – leiden, ist den beiden Macherinnen vom Roßweiner Bürgerhaus eine Herzensangelegenheit. Deshalb versuchen sie, trotz Corona-Pandemie, Angebote zu schaffen, die helfen. Die Beratung vom Fußweg zum Fenster sind so ein Beispiel. „Das verlangt von Astrid und mir viel“, sagt Franziska Riedel über sich und ihre Mitstreiterin Astrid Sommer. Und doch wissen die beiden Frauen, dass gerade jetzt ein e Anlaufstelle wichtig ist. „Wenn Menschen, die Unterstützung brauchen, plötzlich vor verschlossenen Türen stehen, kann das fatale Folgen haben“, erklärt Franziska Riedel.

Corona-konforme Angebote

Deswegen bleibt das Bürgerhaus in Roßwein weiter geöffnet – und mit ihm die verschiedenen Angebote. „Das sind Corona-konforme Angebote, die immer und immer wieder an das aktuelle Infektionsrisiko angepasst werden“, so Riedel. , „Die sind aus unserer Sicht nötig und unerlässlich.“ Doch nichts zu machen, die Tür zuzuschließen – das geht aus Sicht der beiden Frauen auch nicht.

Seit Montag findet ein Graffiti-Workshop statt. Mit dem Künstler Frank Schäfer werden die Kids an das Handwerk herangeführt, bekommen Tipps und versuchen sich selbst an ersten Sprühbildern. Abstand und Maske spielen auch dort eine Rolle. Deshalb darauf zu verzichten, kommt für Franziska Riedel und Astrid Sommer nicht in Frage.

Erst mühselig, dann routiniert

„Hygienekonzepte erarbeiten ist richtig nervig, klar. Das ist am Anfang erstmal mühselig, wird aber zur Routine werden. Daran können wir uns schon mal gewöhnen“, so Riedel. „Es bringt nichts, zu kapitulieren.“ Sie und Astrid Sommer sind im ständigen Gespräch, diskutieren die Risiken. „Nur so kann das klappen. Wir müssen beide dahinter stehen und zuversichtlich bleiben.“

Zuversichtlich sind die beiden Frauen auch in Hinblick auf die Veranstaltungen, die in den nächsten Monaten noch kommen sollen: Der Weihnachtsflohmarkt beispielsweise. „Den wollen wir definitiv durchziehen“, betont Riedel. Anders als sonst mit nur zehn Ständen, obwohl mehr Interesse bekundet wurde. „Wir wollen das Risiko überschaubar halten, nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern gleichzeitig reinlassen.“ So versucht das Bürgerhaus ein gewisses Maß an gesellschaftlichem Leben aufrecht zu erhalten.

Überwältigende Resonanz

Ende November startet ein Breakdance-Workshop. Der soll als Auftaktveranstaltung dienen. Nur die Halloweenparty an diesem Wochenende, die muss ausfallen. Dabei gibt es andere Ideen. „Wir würden gern eine Halloween-Outdoor-Grusel-Tour machen. Das jetzt noch zu organisieren wäre aber zu kurzfristig. Das wollen wir aber definitiv nächstes Jahr machen.“

Die Resonanz der Menschen, die die Angebote im Bürgerhaus wahrnehmen, ist überwältigend, sagt Franziska Riedel. „Wir merken, wie sehr die Leute die wenigen Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, wahrnehmen.“

Kein unnötiges Risiko

Für jede Veranstaltung, jedes Angebot ist eine Anmeldung erforderlich. „Wir nehmen die Kontaktdaten bereits bei der Anmeldung auf, damit wir die Leute erreichen können, wenn wir uns dazu entscheiden, die Veranstaltungen aufgrund des Infektionsrisikos abzusagen.“

Denn trotz allem Engagement: Haben die beiden Frauen Zweifel oder ist das Risiko nicht einzuschätzen, gehen sie kein unnötiges Risiko ein.

