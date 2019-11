„Es gab kein Drehbuch“: Wie Döbeln mit Städtepartnern die Wende überwand

Döbeln

Am vergangenen Samstagabend war der Döbelner Rathaussaal gut gefüllt. Unter anderem viele Döbelner waren eingeladen worden, das geschichtsträchtige Datum des 9. November zusammen mit einer Festveranstaltung zu begehen. Besonderen Anlass bot das Jubiläum des Mauerfalls, die dreißigjährige Städtepartnerschaft mit dem nordrhein-westfälischen Unna und die Würdigung des langjährigen Döbelner Oberbürgermeisters Hans-Joachim Egerer ( CDU).

30 Jahre Städtepartnerschaft

Eröffnet wurde der Festakt von Bürgermeister Sven Liebhauser ( CDU). Er zeigte sich erfreut, dass sowohl Unnas Bürgermeister Werner Kolter ( SPD) als auch die Bürgermeisterin der zweiten Partnerstadt Döbelns, Simone Maiwald aus Heidenheim in Baden-Württemberg, anwesend waren. Für Liebhauser ist der 9. November ein Datum mit vielen Anknüpfungspunkten: „Es ist ein Tag, um sich mit dem Mut und Zivilcourage, mit Demokratie und Diktatur auseinanderzusetzen.“ Besonders zum Jubiläum des Mauerfalls wolle man sich daran erinnern. Auch verwies er auf ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, das ebenfalls eng mit dem neunten November verbunden sind: die Pogromnacht von 1938.

Liebhauser betonte die enge Freundschaft der Städte Unna und Döbeln. Die Unnaer hätten besonders in der Wendezeit in Döbeln große Hilfe geleistet: „ Unna und Döbeln, aber auch Heidenheim, sind Beispiele, wie hervorragend Städtepartnerschaften funktionieren können.“ Sie seien wichtig und gewinnbringend für alle, so der Bürgermeister.

Nachdenkliche Töne von Frank Kupfer

Auf Liebhauser folgte die Festrede des ehemaligen Staatsministers für Umwelt und Landwirtschaft, Frank Kupfer ( CDU). Er war im Herbst ’89 als Kreisgeschäftsführer für Döbeln zuständig und schlug in seiner sehr persönlichen Rede auch nachdenkliche Töne an.

Lesen Sie auch: Interview: Oschatzer Frank Kupfer will neue Kraft tanken

Kupfer betonte, nicht nur den Fragen der Vergangenheit sollte sich erinnert werden, es müssen immer wieder Fragen nach dem Heute gestellt werden, um den Wert der Freiheit, mühsam erreicht durch die friedliche Revolution, nicht aus den Augen zu verlieren.

“Es gab kein Drehbuch “

Mit der Unterzeichnung der Jubiläumsurkunde zur Städtepartnerschaft Döbeln-Unna ergriff dessen Bürgermeister Werner Kolter das Wort. Auch er war bereits im Wendeherbst im Unnaer Rathaus tätig und erinnert an die Zeit. „Wir haben damals schon eng zusammen gearbeitet. Es gab kein Drehbuch für das, was die Döbelner nach dem Fall der Mauer erwartete.“ Schnell hätten neue gesellschaftliche Strukturen gestaltet werden müssen. Für Sven Liebhausers Schreibtisch gab es nach der Unterzeichnung der Urkunde noch ein Geschenk aus Unna. Eine Eselstatue wird zukünftig seinen Schreibtisch zieren. „Die sind extrem zuverlässig,“ so Kolter dazu.

Ehrenring für besondere Verdienste

In einer emotionalen Laudatio von Stadtrat Ullrich Kuhn wurde schließlich der langjährige ehemalige Oberbürgermeister Döbelns, Hans-Joachim Egerer, für besondere Verdienste geehrt. 29 Jahre lang saß er im Rathaus, zwölf davon als Bürgermeister. Immer habe er zum Wohle der Stadt gehandelt. Kuhn hob hervor, nicht jeder könne Bürgermeister, Egerer konnte es. Sein Motto: Genau im Detail sein. Bewegt ergriff Egerer schließlich das Wort: „Ich habe 1989 die Wende hier in Döbeln erlebt. Die Wende teilt unser aller Leben in ein davor und in ein danach. Bei mir war es davor eine ungestüme Jugend, danach ein Leben mit Verantwortung. Ich hatte immer großen Respekt vor dem Amt, dem Rathaus und den Döbelnern.“ Für seine Verdienste für die Stadt Döbeln erhielt Egerer den Ehrenring der Stadt und trug sich in das goldene Buch ein.

Von Vanessa Gregor