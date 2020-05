Es gibt keinen Zebrastreifen: Gleisberg erfüllt Voraussetzungen nicht

Gleisberg

Das hatten sich die Gleisberger vielleicht etwas anders vorgestellt: Den gewünschten Zebrastreifen im Ort wird es nicht geben. Und auch die alternativ von den Ortschaftsräten ins Auge gefasste Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h ist von Amts wegen abgelehnt. Für beide Maßnahmen fehlen in dem kleinen Ort die dafür erforderlichen Bedingungen.

Den Zebrastreifen hätten die Gleisberger gern dort gesehen, wo täglich viele Kinder des Ortes die Straße queren. Im Bereich zwischen dem altem, maroden Gasthof und der alten Schule, also wo der Bundwendeplatz ist, marschieren nicht nur Kindergartenkinder, sondern auch Schüler, die den Bus nutzen und Mitglieder des Sportvereins über die Straße. Und auf der werden oftmals Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometern pro Stunde gemessen.

Die meisten fahren langsamer als erlaubt

Das mag sein. Allerdings hat die zweimalige Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe einer Messtafel im Februar und erst dieser Tage im Mai gezeigt: Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei unter 50 km/h, also unter der erlaubten Geschwindigkeit. An den 19 Tagen Ende Februar/Anfang März sind 23 880 Messwerte aufgenommen worden. Pro Tag sind in beide Richtungen insgesamt 1256 Fahrzeuge unterwegs gewesen, es wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 49,9 km/h gemessen. Die gemessene Maximalgeschwindigkeit lag bei 122 km/h. An den sieben Tagen bis zum 19. Mai sind 5359 Messwerte erfasst worden, wobei täglich 766 Fahrzeuge in beide Richtungen unterwegs waren – weit weniger als während der ersten Messung, was womöglich an Corona liegen könnte. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag jetzt bei 43,9 km/h, die Maximalgeschwindigkeit bei 75 km/h. Das heißt: 85 Prozent der Fahrzeuge sind langsamer als 52 km/h unterwegs, die Mehrzahl der Fahrer hält sich also an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zu wenig Fahrzeuge , zu wenig Fußgänger

Die meisten Fahrzeuge sind in Gleisberg nachmittags, um 16 Uhr herum unterwegs. Gezählt wurden 60 – doch das ist zu wenig, um entsprechend der vorgeschriebenen Verkehrsstärken einen Zebrastreifen zu rechtfertigen. Ab 200 bis 300 pro Stunde müssten es sein, um überhaupt einen Zebrastreifen ins Auge fassen zu können. Mit den Fußgängerzahlen verhält es sich ebenso.

Dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h abgelehnt wird, liege auch an den guten Messtafelergebnissen. Und: „Man darf nur so schnell fahren, wie es die baulichen Gegebenheiten zulassen, das muss sich jeder Fahrer immer wieder vor Augen führen.“ Eine Kompromisslösung könnte in einer Beschilderung bestehen, die darauf hinweist, dass viele Kinder an der Stelle im Ort unterwegs sind. Diesen Vorschlag des Landratsamtes griff der Ortschaftsrat auf. Jeweils ein entsprechendes Hinweisschild an zwei Stellen auf der Hauptstraße ist gewünscht. Bürgermeister Veit Lindner brachte noch eine andere Idee ins Spiel: Man solle doch darüber nachdenken, für den nächsten Haushalt eine feste installierte Messtafel für Gleisberg zu beantragen, um die offenkundige Wirkung auf das Fahrverhalten zu manifestieren.

