Ein neuer Kompakttraktor soll her für den Großweitzschener Bauhof in Westewitz. Doch das ist gar nicht so einfach, wie die jüngste Ratssitzung zeigte. Dass auch in so einem Fall der Kauf beim Händler vor Ort vorteilhaft sein kann, zeigte der Einsatz einer Gemeinderätin.