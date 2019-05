Leisnig

Mit den Ländern in Europa ist es wie mit Nachbarn: Die kann man sich nicht aussuchen. Aber sie können versuchen, miteinander auszukommen. Weil sich das von alleine nicht einstellt, gibt es die Europäische Union. Wozu Deutschland die braucht? „Weil wir alle als Land etwas davon haben“, sagt Europa-Abgeordneter Dr. Peter Jahr ( CDU). Für die Wahl am Sonntag steht sein Name mit auf den Wahlzetteln. Er ist derzeit Mitglied im Europäischen Parlament und war am Mittwoch Gast im Gasthof „Zur Alten Linde“ in Minkwitz bei Leisnig.

Sorge für starken europäischen Raum

Dabei ging es um mehr als um sein Fachgebiet, die Landwirtschaft. Ein Austritt Deutschlands aus der Europäischen Unionß Das würde ein Land mit derartigem Exportüberschuss wie Deutschland schädigen. Zudem: „Will Deutschland in naher Zukunft noch in der Weltpolitik mitreden und nicht bloß Zuschauer sein, geht das nur, wenn wir für einen starken europäischen Raum als Wertegemeinschaft sorgen. Noch zwanzig Jahre streiten, und wir brauchen dazu nicht mehr anzutreten. Dann erledigen das China uns Indien auf der einen und Amerika auf der anderen Seite.“

Korrekturen nötig und in Arbeit

Klingt einfach, ist es aber nicht, sagt der EU-Politiker, der einräumt: Populisten der rechten wie linken Seite picken sich Probleme heraus und überspitzen sie für ihre Propaganda. Das Verhältnis zu Russland kam in Minkwitz zur Sprache, Flüchtlingspolitik, Bürokratie und auch, wer an der Spitze der EU eigentlich die Entscheidungshoheit hat – an mehreren Stellen seien Korrekturen nötig und bereites in Arbeit.

„Will Deutschland globalpolitisch weiter eine Rolle spielen, muss es an der Behebung der Probleme inrehalb der Europäischen Union mitwirken statt zu meckern oder hinzuschmeißen.“ Jahr redet darüber,schildert Hintergründe und bleibt dabei: Deutschland ohne Europäische Union, das schadet den Deutschen.

Fast 65 Millionen EU-Wahlberechtigte in Deutschland

In der Alten Linde waren am Mittwoch etwa 20 Gäste anwesend, einige davon Landwirte, an Umweltpolitik sowie an globalen Strategien interessierte Zuhörer. Eingeladen hatte die Leisniger CDU-Ortsgruppe.

Rund 400 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind in den 28 EU-Mitgliedsländern aufgerufen, zwischen dem 23. und 26. Mai das neunte Europaparlament in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl zu bestimmen.

In der Bundesrepublik Deutschland sind nach Angaben des Bundeswahlleiters 64,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger dazu berechtigt, ihre Stimme für die Wahl des Europäischen Parlamentes abzugeben.

Von Steffi Robak