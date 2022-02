Experten reinigen riesige Wasserspeicher

Region Döbeln

Wenn es draußen schön kühl ist, so wie jetzt gerade, widmet sich eine Handvoll Mitarbeiter der Veolia Wasser Deutschland GmbH intensiv den Wasserspeichern im Verbandsgebiet Döbeln-Oschatz. Die ersten beiden Monate des Jahres sind dafür prädestiniert – eine wichtige Routine in der kalten Jahreszeit. „Bei 30 Grad im Schatten käme niemand auf die Idee, wichtige Wasserreserven vom Netz zu nehmen, um die Speicherkammern zu putzen. Gemacht werden muss es trotzdem regelmäßig. Aufgrund der niedrigen Temperaturen ist jetzt dafür der beste Zeitpunkt“, erklärt Tina Stroisch, Leiterin Unternehmenskommunikation von Veolia Wasser Deutschland.

Riesige Wasserspeicher regelmäßig reinigen

„Die Hochbehälter bilden eine eiserne Reserve sowohl bei Versorgungsunterbrechungen oder auch dann, wenn die Kunden besonders viel Wasser nutzen“, weiß Lutz Franke, stellvertretender Gruppenleiter in der Veolia-Gruppe Oschatz. Er organisiert die Behälterreinigungen in seinem Bereich. Solche Hochbehälter gibt es zum Beispiel im Großweitzschener Ortsteil Eichardt oder aber den Wasserturm in Leisnig. „Diese Putzaktionen sind aufwendig und wollen immer wieder gut geplant sein. Schließlich brauchen wir die Hochbehälter, auch um das Wasser mit dem entsprechenden Druck bis zum Kunden zu schicken. Sie sind für eine sichere Wasserversorgung unverzichtbar.“

Doch gereinigt werden müssen die riesigen Speicher auch – und zwar regelmäßig. „Wir planen das meistens zu Beginn des Jahres ein. Denn je wärmer es wird, desto höher die Gefahr, dass das Trinkwasser, zum Beispiel durch Keime, verunreinigt wird“, schildert Steffen Grüttner, der sich im Bereich Döbeln als stellvertretender Gruppenleiter um das Organisatorische rund um die Behälterreinigungen kümmert.

Vorarbeiter Steffen Grüttner im Pumpenraum des Hochbehälters im Großweitzschener Ortsteil Eichardt. Quelle: Veolia / Heiko Rebsch

Besteht ein Hochbehälter aus zwei Kammern, wird immer mit einer begonnen, während die andere weiter in Betrieb bleibt, um die Wasserversorgung auch in dieser Zeit zuverlässig zu gewährleisten. Das Wasser wird komplett abgelassen, „aber nicht verschwendet“, betont Steffen Grüttner, sondern in den Tagen vor der Putzaktion gezielt ins Versorgungsnetz eingespeist. Dann können die Männer die Schutzanzüge anziehen und in den Behälter steigen. „In diesem Zustand sehen wir die Speicher nur einmal im Jahr“, betont Lutz Franke. Deshalb wird dann auch der bauliche Zustand sehr genau betrachtet. Unter Umständen entdeckt man dabei kleinere Risse oder andere Schäden, die ansonsten noch verborgen geblieben wären, wenn der Behälter komplett mit Wasser gefüllt ist.

Gesundheitsamt prüft Trinkwasserqualität

Sind die Männer mit ihrer Arbeit fertig, ist der Behälter gründlich gereinigt, wird zunächst wieder etwas Wasser hineingelassen. Und dann muss das Gesundheitsamt seine Arbeit verrichten und die Qualität des Trinkwassers untersuchen. „Erst wenn wir die Freigabe haben, können wir den Behälter wieder komplett füllen und uns der zweiten Kammer oder dem nächsten Speicher widmen“, erklärt Steffen Grüttner.

In der gesamten Niederlassung, wo sich Veolia als Betriebsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz um eine sichere Trinkwasserversorgung kümmert, werden in diesem Jahr 33 Trinkwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 6405 Kubikmetern gereinigt. Geht man davon aus, dass in eine Badewanne rund 150 Liter Wasser passen, dann putzen die Veolia-Mitarbeiter binnen weniger Wochen sage und schreibe 42.700 Badewannen.

Von DAZ