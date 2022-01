Explosion in Döbeln: Spezialkräfte der Kripo ermitteln zur Ursache

Döbeln

Die Polizei informiert über Einzelheiten der Explosion, die sich am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße 33 in Döbeln ereignet hat. Demnach wurden sowohl der 31 Jahre alte Mieter der betroffenen Erdgeschoss-Wohnung, als auch ein weiterer 56 Jahre alter Hausbewohner der ersten Etage schwer verletzt. Beide Männer mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Citroën, der zum Zeitpunkt der Explosion am Wohnhaus vorbeifuhr, wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Zudem trafen durch die Druckwelle umherfliegende Trümmerteile nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt zehn Fahrzeuge, welche sich in der Nähe des Wohnhauses befanden.

Ursache noch unklar

Zur Ursache der Explosion gibt es allerdings noch keine Angaben. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen und der Chemnitzer Kriminalpolizei sind für die Ermittlungen hinzugezogen worden. Brandursachenermittler und Kriminaltechniker sind seit Dienstagmorgen vor Ort, um die Ermittlungen zur Explosionsursache fortzusetzen.

Hunderttausende Euro Schaden

Die Wucht der Explosion führte augenscheinlich zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz des betroffenen Gebäudes, das zurzeit nicht bewohnbar ist. „ Der explosionsbedingte Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf mehrere hunderttausend Euro“, informiert Robin Reichel von der Polizeidirektion Chemnitz. Die Schillerstraße ist zwischen Straße des Friedens und Gabelsbergerstraße weiterhin voll gesperrt. Der betroffene Straßenabschnitt ist auch noch nicht von den Glassplittern beräumt, die durch die Explosion umhergeflogen sind.

Von daz/obü