Explosion in Döbeln verletzt Person und beschädigt Autos 

Döbeln

In einem Wohnhaus an der Schillerstraße 33 in Döbeln hat es am Montagnachmittag eine Explosion gegeben. Vermutlich handelte es sich um eine Gas-Explosion. Dabei ist nach ersten Erkenntnissen offenbar ein Passant, der während der Explosion am Gebäude vorbei lief, durch herumfliegende Glassplitter am Bein verletzt worden. Die Explosion, die vermutlich in einer Erdgeschosswohnung des Hauses erfolgte, zerstörte mehrere Fensterscheiben. Blumenkübel wurden herab geschleudert, von einem Pkw Skoda, der vor dem Haus stand, wurde die Heckscheibe zerstört. Auch ein vorbei fahrendes Auto wurde beschädigt. Einsatzkräfte der Döbelner Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Mieter offenbar nicht in betroffener Wohnung

In dem Haus wohnen nach ersten Angaben acht Mieter. Der Mieter der betroffenen Erdgeschosswohnung hielt sich während der Explosion offenbar nicht Zuhause auf. Feuerwehrkameraden rücken in das Haus mit Atemschutzgeräten und speziellen Funkgeräten vor. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke sind vor Ort, sie stellten den Strom ab. Die Polizeibeamten überprüfen auch in anderen Häusern, ob es Verletzte gibt. Möglicherweise muss das Haus Schillerstraße 33 evakuiert werden. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Versorgt werden die Wohnungen in dem Haus mit Gasthermen.

Die Schillerstraße ist voll gesperrt. Quelle: Sven Bartsch

Die Schillerstraße ist voll gesperrt.

Von Thomas Sparrer und Olaf Büchel