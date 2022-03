Fabelwesen verwandeln Hartharena probehalber ins zauberhafte Arabica

Hartha

„Da rechts sind mir das zu wenige Tänzerinnen, da müssten wir noch jemanden zum Naturreich dazustellen...“ Franziska Franz spricht ins Mikrofon, damit alle auf der großen Bühne in der Hartharena sie gut hören. Es ist Sonntagvormittag, die 38-jährige Harthaerin mit den feuerroten Haaren ist gut gelaunt und voller Adrenalin. Zum ersten Mal sind fast alle Mitwirkenden der neuen Arabica-Tanzshow, die sie gemeinsam mit Melanie Ehrlich und fünf verschiedenen Tanzgruppen vorbereitet, zur gemeinsamen Durchlaufprobe versammelt. Am 9. April soll die schon für November 2021 geplante Show nun endlich in der Hartharena gezeigt werden. Immer wieder hatte sie bis jetzt pandemiebedingt verschoben werden müssen.

Reise durch Fantasiereich Arabica

Seit einem Jahr bereiten sich die Tanzlehrerin und ihr Team darauf vor. Das ist vergleichsweise kurzfristig. Normalerweise nehmen sie sich anderthalb Jahre Zeit dafür. „Aber durch die Pandemie wussten wir lange nicht, was nun wird, ob und wie wir aufführen können.“ Franziska Franz lächelt. Sie hat wieder eine neue Geschichte um „Arabica“ entwickelt, mit Melanie Ehrlich Choreografien für die Tänze gebaut, Musik geschnitten, Kostüme entworfen und, und, und. Diesmal geht es um ein außergewöhnliches Land, das durch drei Fantasiereiche miteinander verbunden ist. Feen, Elfen, magische Wesen erleben auf ihrer Reise durch diese drei Reiche verschiedene Abenteuer.

Zur Galerie Farbenfroh und zauberhaft – rund 40 Mitwirkende hat die neue Arabica Tanzshow von Franziska Franz aus Hartha, die in wenigen Wochen in der Hartharena zu sehen sein wird.

„Wir wollten diesmal etwas für die Seele machen“, sagt Franziska Franz, die selbst fünffache Deutsche Meisterin im orientalischen Bauchtanz ist. Seit 2015 stellt sie alle zwei Jahre eine solche Tanzshow auf die Beine. Neben den „Sisters of Eastern Dance“ aus Marbach, den „Augen der Swings“ aus Leipzig, den Waldheimer „Perlen des Orients“ und „Lunaris“ sind auch die „Moondancer“ aus Creglingen mit am Start. Nur heute nicht, weil die Anreise der Truppe mit vier Stunden zu aufwändig gewesen wäre. Wie die Schauspieler und Sänger auch, sind die Tänzer Laien, bereiten sich in ihrer Freizeit auf die große Show vor. Um die 40 Leute wirken an der Aufführung mit.

Mit ganz vielen Harthaern feiern

„Das machen wir jetzt noch einmal und dann gehen wir in die erste Szene!“ Franziska Franz, die einzige Hauptberuflerin im Ensemble, wuselt zwischen allen hin und her. Es ist viel, an das es zu denken gilt – vor und hinter der Bühne. Aber: „Ich liebe das“, sagt sie und strahlt. „Arabica – und das Flüstern der Schlange“, wie die aktuelle Show heißt, wird nicht nur wie sonst einmal gezeigt, sondern diesmal neben der Hartharena auch in einem Theater in Glauchau.

Das letzte Mal haben 460 Besucher die Aufführung in Hartha gesehen. Wie viele es diesmal werden, hängt auch ein bisschen davon ab, welche Auflagen in vier Wochen gelten. Doch Franziska Franz ist optimistisch. „Ich würde gern mit ganz vielen Harthaern hier feiern.“

Farbenfrohe Kostüme

Bis es soweit ist, gibt’s noch einiges zu tun. Doch die Probe läuft gut, die Motivation ist groß. „Das machen wir jetzt nochmal, oder?“ Schon ohne die Backroundanimation, die zur Aufführung über eine Leinwand im Hintergrund der Bühne laufen wird, gibt es viel zu sehen. Farbenfrohe Kostüme voller Fantasie – viele davon selbst genäht, anmutige Bewegungen, kreisende Hüften – das Auge weiß gar nicht, wo es zuerst hinschauen soll. Etwa 20 einzelne Tänze verbinden das Stück, das zweimal eine reichliche Stunde dauern wird.

Bis zur nächsten und letzten Durchlaufprobe kurz vor der Aufführung üben die einzelnen Gruppen weiter für sich, so wie es bislang auch schon gewesen ist. Und Franziska Franz, die während der Pandemie ihre Tänzer auch per Video unterrichtet hat, hält die Fäden in der Hand. Nicht nur bis zum Nachmittag, als die erste gemeinsame Probe schließlich beendet werden kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk