Fachkrankenhaus Bethanien: Klettern kann heilen

Hochweitzschen

Innovativ ist, was da gerade im Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen passiert. Das sagt der Sportwissenschaftler Peter Lorenz aus Jena. Er hat im Auftrag des Krankenhauses einen Teil des Außengeländes in eine Außensportanlage verwandelt. Neben einem Outdoor-Fitnessparcours mit sechs Einzelstationen ist das Herzstück ein Boulder-Würfel. An dem zwischen drei und vier Meter hohen Block können Mitarbeiter und Patienten klettern.

Klettern ohne Seil

Bouldern bedeutet soviel wie Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. „Die Planung und der Bau der Außensportanlage nahm zehn Monate in Anspruch. Bis zur Fertigstellung wurden rund 50 000 Euro investiert“, weiß Michael Veihelmann, Theologischer Geschäftsführer des Fachkrankenhauses. Der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Francisco Pedrosa Gil, ergänzt: „Unsere Mitarbeiter haben die Idee vorangetrieben.“ Er weiß, wie wichtig Bewegung ist. Auch und vor allem in therapeutischer Sicht. „Das ist moderne Psychiatrie.“

Einfach mal loslegen

Das Bouldern bietet sich dafür perfekt an. Es ist die optimale Ergänzung zu den eher kopflastigen Therapien. „Beim Bouldern fokussiert man sich voll und ganz auf das Klettern. Denkmuster oder Denkschleifen werden in diesem Moment unterbrochen“, erklärt Sportgerätetechniker Norbert Fahrack aus Leipzig. Er ist Teil des Teams, das die Außensportanlage realisiert hat. Der Boulder-Würfel ist dabei für verschiedene Erfahrungsstufen geeignet. So kann jeder Patient abgeholt werden. Das Wichtigste: „Es geht ums Rantasten, ums Einfach-mal-loslegen“, so Fahrack. Was dann daraus wird, entscheiden Patient und Mitarbeiter. „Es gibt verschiedene Spiel- und Übungsformen, die man machen kann.“ Immer geht es dabei um Vertrauen, Kommunikation und Kooperation. Dinge, die die Patienten im Idealfall mit in ihren Alltag nehmen.

Offizielle Einweihung: Michael Veihelmann, Dr. Francesco Pedrosa Gil und die kaufmännische Geschäftsführerin Cornelia Schricker (v.l.n.r.) eröffnen die neue Außensportanlage. Quelle: Sven Bartsch

Am Donnerstag gab Peter Lorenz für die Mitarbeiter Hilfestellung und Anleitung, wie sie den Boulder-Würfel künftig mit ihren Patienten nutzen können. Der Theologische Geschäftsführer Michael Veihelmann sieht in der neuen Außensportanlage eine große Bereicherung für das Fachkrankenhaus. „Es gibt nicht sehr viele Kliniken, die ein solches Angebot bieten“, sagt er. „Damit zeigen wir einmal mehr unsere Offenheit für innovative Behandlungsansätze in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung“, erläutert derweil Prof. Dr. Francisco Pedrosa Gil.

Verzicht auf Deuten und Bewerten

Und auch in der Psychiatrischen Tagesklinik am Standort Döbeln geht man neue Wege. Dort wird ab sofort das kunsttherapeutische Verfahren des „Lösungsorientierten Malens“ (LOM) angeboten. Ziel dieser Methode ist, störende Erinnerungsbilder im Gehirn durch störungsfreie Bilder zu ersetzen. Das LOM-Verfahren nutzt einfache und klare Motive, es folgt genauen Malregeln und verzichtet auf das Deuten und Bewerten von Bildern.

Von Stephanie Helm