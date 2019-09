Waldheim/Hartha

Nicht nur in Döbeln beging jüngst ein Autofahrer Unfallflucht –in diesem Fall, als er einen 13-Jährigen Jungen auf seinem Fahrrad touchierte. Auch in Waldheim und Hartha machten sich Autofahrer nach Unfällen aus dem Staub. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Zweimal Hinweise gesucht

In Waldheim krachte es bereits am 16. September. Irgendwann zwischen 12 und 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim rückwärts Ausparken den Grundstückszaun der Arztpraxis an der Mittweidaer Straße 20. „Die Fahrerin des dunklen Verursacherfahrzeug schaute sich den Schaden an und verließ im Anschluss die Unfallstelle“, berichtet die Streifendienstleitung des Döbelner Polizeireviers. Der so verursachte Sachschaden beträgt nach Angaben der Beamten etwa 1.000 Euro.

Noch weiter zurück könnte der Vorfall in Hartha liegen. Hier ist laut Streifendienstleitung irgendwann zwischen dem 13. September um 12 Uhr und dem 21. September um 12 Uhr ein am Fahrbahnrand abgestellter grüner Opel vorne links beschädigt worden. „Das Fahrzeug stand in Hartha in der Damaschkestraße vor dem Haus Nummer 4“, teilt die Streifendienstleitung weiter mit. Auch in diesem Fall verschwand der Unfallverursacher pflichtwidrig.

In beiden Fällen bittet die Polizei nun um sachdienliche Hinweise zum jeweiligen Vorfall – am besten telefonisch beim Polizeirevier Döbeln unter der Nummer 03431/6590

Von ap/DAZ