Hartha

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist es in Hartha bereits am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Zuvor streifte das bisher unbekannte Fahrzeug einen am Rand der Sonnenstraße geparkten VW Golf und beschädigte dabei sowohl Außenspiegel als auch Kotflügel. Den dabei entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 800 Euro. Jetzt wird nach dem Verursacher des Unfalls, der laut Polizei zwischen 6 und 15.40 Uhr stattgefunden haben muss, gesucht. Zeugen können sich beim Polizeirevier telefonisch unter 03431/6590 melden.

Generell herrscht derzeit ein größeres Verkehrsaufkommen in der Stadt. Hintergrund ist die Vollsperrung der beiden Kreisel am Harthaer Kreuz, die Autofahrer zum Umdenken zwingt. Damit kann es auf der ein oder anderen Straße auch schon mal enger werden.

Von ap/DAZ