Döbeln

Am Montagabend gegen 19.40 Uhr hat eine 22-jährige Fahrerin ihr Auto gegen eine Hauswand in Döbeln gesetzt. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag. Demnach sei die Frau auf der B175 stadteinwärts unterwegs gewesen, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge stieß sie nach Angaben der Beamten gegen die angrenzenden Häuser. „Bei dem Unfall wurde die 22-Jährige nach dem derzeitigen Kenntnisstand leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro“, heißt es abschließend.

Von ap/DAZ