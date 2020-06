Fahrlässig Millionenfeuer gelegt? Warum ein Kriebsteiner aufatmen kann

Kriebstein/Döbeln/Frankenberg

Fast 32 Millionen Euro. Bei dieser Summe stockt der Atem. Es ist wohl der höchste finanzielle Schaden, der je in einem Prozess im Amtsgericht Döbeln zur Sprache kam. Es geht um eine vernichtendes Feuer in einer Frankenberger Fabrik vor drei Jahren. Ein Mann aus der Gemeinde Kriebstein soll dies fahrlässig durch mehrere Versäumnisse verursacht haben. Er arbeitete damals als technischer Leiter in diesem Betrieb. Ermittlungsverfahren und Prozess lasteten schwer auf der Seele des unbescholtenen Mannes. „Er hatte Existenzangst und konnte nicht verstehen, wieso er zum Verantwortlichen gemacht werden soll“, verdeutlichte Rechtsanwalt Andre Schuster, der Verteidiger des Mittvierzigers.

Anwalt gibt Anschauungsunterricht

In der öffentlichen Hauptverhandlung im Amtsgericht Döbeln zeigten sich dann unter anderem zwei Dinge. Ein guter Strafverteidiger kennt nicht nur die Paragrafen, sondern hat auch ausreichend technisches Verständnis, um komplizierte Sachverhalte anschaulich zu verdeutlichen. So wie den Aufbau und die Dimensionen der Produktionsanlage in der Frankenberger Fabrik. Und außerdem: Ohne das Schaumpolystyrol im Dach hätte es wahrscheinlich nicht so schlimm gebrannt.

Anzeige

„Ich habe mir da mal das Bastelzeug meines Sohnes ausgeborgt“, sagte Rechtsanwalt Andre Schuster. Mit den Pappröhren, um die einmal Küchenpapier gewickelt war, sowie mehreren Textmarkern verdeutlichte der Anwalt den Aufbau der Produktionsanlage. Die Textmarker standen für die riesigen Gestelle, sogenannte Spannrahmen, auf die Stoffbahnen aufgezogen waren, um sie veredeln und zu diesem Zweck mit Chemikalien behandeln. Denn das gehörte zum Geschäft der Frankenberger Fabrik. Die Pappröhren symbolisierten die Abluftanlage mit Wärmetauscher, Schalldämpfer und Esse, eine kleine Schachtel den Blechprallfilter. Der sondert Fuseln und Chemikalien in der Abluft ab, fehlte aber am Tag des Brandes. Zudem habe die Dampflöschanlage der Spannrahmen nicht funktioniert. Was laut Anklage dazu führte, dass glimmendes Material in die Abluftanlage gelangte, wo es dann zu einer Verpuffung kam und zu der dramatischen Feuersbrunst.

Weitere LVZ+ Artikel

„Die Dampflöschananlage über den Spannrahmen hat mit dem Feuer kausal nichts zu tun. Der Prallfilter sondert bis zu 60 Prozent an Fasern, Ölen und Fetten ab, aber nicht alles“, sagte Rechtsanwalt Schuster. Er erklärt das Feuer mit Hitzestau im Schalldämpfer das völlig unabhängig vom Spannrahmen ausgebrochen sei. Zudem sei sein Mandant auch nicht der Brandschutzbeauftragte des Betriebes gewesen. „Die Stellenbeschreibung gelangte erst im Laufe des Ermittlungsverfahrens zur Akte.“

Mit Styrol brennt es besser

Die Ausführungen des sachverständigen Zeugen stützten Rechtsanwalt Schusters Auffassung. Die Versicherung hatte den promovierten Chemiker als Gutachter beauftragt, Ursache und Umstände des Feuers zu untersuchen. „Der Schalldämpfer war verformt, das deutet auf eine Verpuffung hin“, sagte der 57-Jährige. Er geht von Selbstentzündung aus – so wie wenn der Komposthaufen im Sommer von ganz alleine zu brennen beginnt. Wie der Chemiker sagte, bestanden die Ablagerungen in diesem Teil der Abluftanlage aus einem Stoffgemisch, dessen Bestandteile untereinander reagierten. Das wird warm. Letztlich so warm, dass es reicht, die Ablagerungen zu entzünden. Bei seinen Untersuchungen stieß der Sachverständige auch auf einen Umstand, der wohl für die rasche Ausbreitung des Feuers verantwortlich ist. „Das Dach war mit Polystyrol gedämmt.“ Diese Art der Wärmedämmung förderte die Ausbreitung des Feuers, so der Sachverständige. Wäre das nicht gewesen, hätte die Feuerwehr den Brand sogar von innen löschen können, die Schäden wären geringer gewesen.

Allerdings habe er bei den zuständigen Stellen im Landratsamt, wie der Bauaufsicht, dazu nur wenige Unterlagen gefunden. Und was hätte die Verpuffung im Schalldämpfer verhindern können? „Regelmäßige Reinigung“, so der sachverständige Zeuge. „Ich habe seit 1989 dort gearbeitet. In dieser Zeit ist dort noch nie sauber gemacht worden“, sagte ein Meister des Betriebes als Zeuge aus.

Eins, fünf, drei – das Verfahren ist vorbei

Nach dessen Aussage berieten sich die Verteidiger, Staatsanwältin Angelika Rickert und Richterin Nancy Weiß, wie es mit dem Prozess weiter gehen soll. Ergebnis: Gar nicht. Denn der Kriebsteiner stimmte dem Vorschlag der Staatsanwältin zu, das Verfahren ohne Auflagen einzustellen. Kosten: Staatskasse. „Der Vorwurf der Schuld ist so gering, dass das Verfahren eingestellt werden kann“, sagte die Richterin. Für den Kriebsteiner ist das wie ein Freispruch. Er gilt weiter als unschuldig. Wäre das Verfahren weiter gegangen, hätte am Ende Freispruch oder Schuldspruch gestanden. So oder so wäre der Fall in die nächsten Instanzen gegangen. Um sich seelisch nicht weiter zu belasten, hat sein Mandant der Einstellung zugestimmt, sagte Rechtsanwalt Schuster.

Bevor sie den Einstellungs-Beschluss verkündete, diktierte die Vorsitzende noch einige wichtige Dinge ins Protokoll. Nämlich dass die fette Schadenssumme von fast 32 Millionen Euro dem Mittvierziger „nicht in diesem Umfang zugerechnet werden“ kann. Diese seien auch maßgeblich „auf die Nichteinhaltung der baurechtlichen Richtlinien und Vorgaben, insbesondere zum Brandschutz zurückzuführen.“

Von Dirk Wurzel