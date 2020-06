Waldheim

Am Donnerstag war in Waldheim gegen 18.15 Uhr ein jugendlicher Fahrradfahrer auf der Massaneier Straße in Richtung Einmündung Anton-Günther-Straße unterwegs. Auf der Gefällstrecke kam der Zwölfjährige zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Sein Fahrrad stieß zudem gegen einen parkenden Pkw Hyundai. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 500 Euro.

