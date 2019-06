Döbeln

Ein 24-jähriger Radfahrer war am Dienstag auf der Töpfergasse in Döbeln unterwegs. Dabei stürzte er und riss eine entgegenkommende Fußgängerin mit zu Boden. Die 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Von ap/DAZ