Großweitzschen/Niederranschütz

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag haben unbekannte Täter auf dem Autohof Döbeln-Nord die Plane eines Sattelanhängers aufgeschlitzt und die Plombe der Tür aufgebrochen. Aus dem Laderaum entwendeten die Täter vier in Kartons verpackte Fahrräder der Marke „Victoria“. Am Sattelanhänger entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Der Stehlschaden summiert sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls.

Von DAZ