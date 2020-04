Bockelwitz

In Bockelwitz geht der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses voran. Jetzt ist schon zu erkennen, welche Funktion die einzelnen Räume einmal haben werden. Wir haben einen Blick hinter die noch unfertigen Kulissen geworfen und in Bildern nachgezeichnet, wie die Kameraden der Feuerwehr künftig in ihren neuen Räumlichkeiten arbeiten werden.

Lesen Sie auch: Im Ernstfall muss es schnell gehen: Gerätehaus in Bockelwitz nimmt Gestalt an

Zur Galerie In Bockelwitz wird derzeit das neue Feuerwehrgerätehaus für Leisnig gebaut. Im August soll es übergabefertig sein. Als Generalauftragnehmer hat die Stadt die Mildensteiner Baugilde beauftragt.

Von sro/ap