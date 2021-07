Hartha

Die sinkende Inzidenz macht es möglich. Die auf fairen Sport ausgerichtete Fairplay Soccer Tour kann in diesem Jahr stattfinden, wenn auch in einer Light Version. Am Donnerstag kickten etwa 200 Schülerinnen und Schüler des Martin-Luther-Gymnasium in der Hartharena. Seit 2001 gibt es das Turnier, bei dem drei gegen drei auf einem Kleinfeld gespielt wird. „Unser Sport ist sowieso eher kontaktarm. Auch das Shakehands vor und nach dem Spiel tauschen wir gegen ein Shake-Feet oder ein Winken ein“, erklärt Lisa Schulz vom Organisatorenteam.

Bundesfinale 2022 auf Rügen

Wegen Corona können in diesem Jahr nicht die Qualifikationen für die Landesfinale ausgetragen werden. Das spielerisch beste Team und das fairste Team konnten sich dennoch auf kurzem Weg für das Bundesfinale, das im nächsten Jahr in Prora auf Rügen stattfinden wird, qualifizieren.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor Ort war auch René Tretschok, Vizepräsident und FairPlay Botschafter der Deutschen Soccer Liga. Ihm ist wichtig, Kinder und Jugendliche nicht nur für Sport zu begeistern, sondern auch für das faire Miteinander. Bei dem Turnier gibt es Punktabzug bei Regelverstößen, zum Beispiel sind Grätschen nicht erlaubt, was sogar zum Spielverlust oder Ausschluss des Turniers führen kann. Tretschok sei gerade auch in der Corona-Zeit wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich bewegen. „Außerdem freue ich mich, dass es zum Ende dieses schwierigen Schuljahres noch eine Höhepunkt gibt“, erzählt der Ex-Profifußballer.

Von Kathleen Retzar