Falsche Handwerker klauen in Roßwein

Roßwein

Mit den steigenden Temperaturen beginnt nun auch wieder die Zeit für Renovierungsarbeiten am Haus und im Garten.

Das versuchen auch Ganoven, wie Trickdiebe, auszunutzen. Der jüngste Fall spielt in Roßwein. Am Mittwoch hatten sich zwei Männer auf ein Grundstück in der Böhrigener Straße begeben, an der Haustür eines Einfamilienhauses geklingelt und die Eigentümerin auf einen angeblichen Dachschaden angesprochen. „Als sich das Duo unter diesem Vorwand Zutritt in das Haus verschafft hatte, war es ihnen in der Folge gelungen, während der Begutachtung im Haus unbemerkt einige hundert Euro Bargeld sowie einen Gutschein zu entwenden“, so Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Nachdem die „Handwerker“ das Haus verlassen hatten, fiel der Frau der Verlust auf. Sie beschrieb die Männer wie folgt: Der größere von beiden hatte kurze, braune Haare und trug unter anderem eine schwarze Windjacke mit Aufdruck sowie ein schwarzes T-Shirt. Er sprach deutsch mit Akzent. Der andere habe eine kräftige Statur und braune Haare. Er trug eine weinrote Windjacke, eine Jeans und eine bunte Maske. Er sprach einen ortsfremden Dialekt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zudem rät sie: „Lassen Sie sich von vorgeblichen Handwerkern oder Sonderangeboten nicht überrumpeln! Seriöse Handwerker kommen nicht unaufgefordert zu Ihnen. Holen Sie bei bevorstehenden Arbeiten rund ums Haus verschiedene detaillierte Angebote, insbesondere von ortsansässigen Handwerkern, ein! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und verweisen Sie unerwünschte Personen von Ihrem Grundstück! Ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu und verständigen Sie im Zweifel die Polizei.“

Zeugen des Trickdiebstahls, der sich am 6. Mai zwischen 10.15 Uhr und 1045 in einem Einfamilienhaus an der Böhrigener eriegnete, melden sich im bitte im Polizeirevier Döbeln. Fernruf: 03431/ 65 90

