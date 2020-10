Schmorren

Eine Löschwasserentnahmestelle gibt es im Ostrauer Ortsteil Schmorren derzeit nicht. Das soll sich aber noch in diesem Jahr ändern, denn die Veolia Wasser Deutschland GmbH startet ein Pilotprojekt. Als Partner hat sie sich für Ostrau entschieden. In Schmorren soll schon bald die erste faltbare Löschwasserzisterne stehen.

Eine solche faltbare Zisterne sieht aus wie ein großes Luftkissen. Doch statt Luft ist dort Wasser drin, was die Kameraden der Feuerwehr für Löscheinsätze nutzen können. Wie wichtig die Bereitstellung von Löschwasser ist, zeigte die Vergangenheit immer wieder. Weil das Wasser knapp wurde oder gar nicht erst zur Verfügung stand, mussten Wassertankfahrzeuge durch die Gegend kutschen. Es ist noch gar nicht so lange her, da kämpfte die Gemeinde Ostrau monatelang mit einem leerstehenden Löschwasserteich in Auerschütz.

Anzeige

Schauobjekt für Löschtests

Die Alternative, nämlich eine massiv gebaute Zisterne ist bedeutend teurer. Über 100 000 Euro können da schon mal zu Buche stehen, weiß auch Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Umso mehr begrüßt er, dass die jetzt zu errichtende faltbare Löschwasserzisterne für die Kommune kostenfrei ist, weil es sich um ein Pilotprojekt handelt. Das bedeutet: Die faltbare Löschwasserzisterne wird als Schauobjekt für interessierte Vertreter aus Kommunen und Feuerwehren dienen. Auch Löschtests sind dort möglich.

120 Kubikmeter

Die Fläche in Schmorren pachtete die Gemeinde. Dort soll eine 120 Kubikmeter große Zisterne installiert werden. „Sobald uns die Baugenehmigung vorliegt, werden wir den Bauuntergrund herstellen und die Wasserzisterne aufstellen. Je nach Witterung wird das voraussichtlich noch im Winter dieses Jahres erfolgen“, erklärt Tina Stoisch, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH.

Eine solche faltbare Zisterne besteht aus einem hochfesten technischen Gewebe mit PVC-Beschichtung. Dadurch sind die mobilen Wasserspeicher sowohl bei minus 30 Grad als auch bei extremen hochsommerlichen Temperaturen nutzbar.

Bauantrag nötig

Aufgrund der Bauart und der vorgesehenen Einfriedung ist die Errichtung einer solchen Anlage genehmigungspflichtig. Für jede Zisterne ist also ein Bauantrag zu stellen. Immerhin: Auf der Suche nach einem geeigneten Standort muss kein großer Aufwand betrieben werden. „Ein unbenutzter alter Teich könnte theoretisch auch als Einbaustandort benutzt werden. So müsste keine neue öffentliche Fläche gesucht werden“, erklärt Tina Stoisch.

Doch wo liegen die Vorteile einer solchen Anlage? „Sie ist pflegeleicht und kann schnell installiert werden“, weiß Stoisch. „Anders als bei Löschwasserteichen droht hier nicht die Gefahr der Verschlammung oder Austrocknung. Und die Zisterne ist am Ende auch sicher, weil sie geschlossen ist und niemand darin ertrinken kann.“

Hydrant oder Sauganschluss

Das Wasser für die mobilen Wasserspeicher mit einem Volumen von bis zu 200 Kubikmetern – Sonderanfertigungen können sogar an die 2000 Kubikmeter Wasser fassen – wird dem Trinkwassernetz entnommen. „Entweder werden dafür Hydranten in der Umgebung genutzt oder das Wasser via Wasserwagen zur Zisterne gebracht und dort eingespeist“, erklärt die Unternehmenssprecherin. Die Feuerwehren holen sich das Löschwasser dann entweder über einen verbundenen Hydranten oder einen Sauganschluss.

Von Stephanie Helm